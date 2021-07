Hemeraner Tafel kann heute nicht öffnen

Hemer. Nach dem Hochwasser kann die „CariTasche“ in Hemer am heutigen Montag keine Lebensmittel ausgeben.

Durch die Folgen des Hochwassers kann die Hemeraner Tafel am Montag, 19. Juli, nicht öffnen. „Wir sind zwar nicht schwer betroffen wie andere, aber heute können wir nicht wie gewohnt arbeiten“, sagt Josef Radine aus dem Leitungsteam. Er hofft, dass die Schäden innerhalb der kommenden Tage beseitigt sind und der Betrieb ab kommender Woche wieder aufgenommen werden kann. „Zur Not auch außerhalb unserer Räume“, so Radine.

