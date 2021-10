Hemeraner zaubern Kindern ein Lächeln ins Gesicht

Hemer. Auch in Hemer werden wieder Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gepackt.

Weihnachtspäckchen zu packen für benachteiligte Kinder in armen Ländern – die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gibt es seit vielen Jahren, und auch in Hemer gibt es Menschen, die sich dafür stark machen. Die Ihmerterin Gabi Könnecke hat die Organisation der Geschenke-Aktion in Hemer übernommen und freut sich, dass es viele Bürger gibt, die ein Herz für Kinder im Ausland haben und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Als Rentnerin zum ersten Mal eine Sammelstelle

Gabi Könnecke selbst packt seit 23 Jahren Geschenke-Päckchen, die dann in arme Länder transportiert und mit Hilfe der Partner vor Ort an arme Familien übergeben werden. „Ich bin jetzt in Rente, jetzt kann ich etwas aktiver sein“, so die Ihmerterin, die sich über jedes Päckchen freut, das bei ihr an der Burhahnstraße 21b oder in den zwei anderen Sammelstellen in Hemer abgegeben wird. Das sind der Buchladen am neuen Markt in der Stadtmitte und das Schuhhaus Stehmann im Ortsteil Sundwig. „Wenn jemand sein Päckchen nicht bringen kann, dann hole ich es auch ab“, so die Ihmerterin, die unter 015758823955 zu erreichen ist. „Ich würde mich freuen, 200 Päckchen zusammenzubekommen. Das ist ein gutes Ergebnis“, sagte sie.

Wer kein Päckchen packen möchte – die genaue Anleitung gibt es im Internet auf der Website www.diesamariter.org, der kann auch Geld spenden, um den Transport der Päckchen zu unterstützen. Gabi Könnecke kann als offizielle Sammelstelle Spendenquittungen ausstellen.

Bis zum 15. November können die Päckchen noch abgegeben werden. Danach werden die Schuhkartons in große Kisten gepackt und mit einer Spedition nach Berlin gebracht.

Jedes einzelne Paket wird durchgecheckt

Auch Gabi Könnecke macht sich dann auf den Weg in die Bundeshauptstadt, um dort in der Weihnachtswerkstatt zu helfen. Alle Päckchen müssen durchgesehen werden, ob wirklich auch nur das drin ist, was erlaubt ist.

Von Berlin aus werden die Geschenke schließlich vor Weihnachten in osteuropäische Länder wie Bulgarien, Rumänien und Moldawien gebracht. Für Gabi Könnecke ist die Aktion eine große Herzensangelegenheit.

