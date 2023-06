Hemeranerin (70) bestohlen: Polizei warnt vor Taschendieben

Menden/Hemer. Eine Hemeranerin (70) ist in einem Mendener Discounter von Unbekannten bestohlen worden. Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben.

Eine 70-jährige Hemeranerin ist am Samstag wahrscheinlich während des Einkaufs in einem Discounter an der Holzener Dorfstraße in Mendenbestohlen worden. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Als sie demnach gegen 14.30 Uhr ihre Waren an der Kasse des Discounters bezahlen wollte, suchte sie vergeblich in ihrer Handtasche nach der Geldbörse. Am Montag erstattete sie dann Anzeige bei der Polizei.

+++ Hemeraner empört: Facharbeiter trotz Duldung abgeschoben +++

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Ihr Tipp: „Wertsachen sollte daher möglichst dicht am Körper getragen werden – zum Beispiel in Innentaschen von Jacken.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer