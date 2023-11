Hemeranerin (92) übergibt nach Schockanruf Geld und Schmuck

Hemer Weil sie glaubte, dass ihre Enkelin in Schwierigkeiten steckt, hat eine Seniorin aus Hemer Bargeld und Schmuck an Betrüger übergeben. Die Polizei warnt.

Eine 92-jährige Hemeranerin hat am Mittwoch laut Polizeibericht nach einem Schockanruf von Betrügern Geld und Schmuck überreicht. Gegen 15 Uhr meldete sich ein Unbekannter bei der Seniorin und behauptete, Polizeibeamter zu sein. Ihre Enkelin habe einen Unfall verursacht, bei dem ein Kleinkind verletzt worden sei. Damit die Enkelin nicht ins Gefängnis komme, müsste eine hohe Geldsumme gezahlt werden.

Die Seniorin verlangte, mit ihrer Enkelin sprechen zu können, worauf der falsche Polizeibeamte den Hörer kurz an eine Frau übergab. Die Seniorin glaubte tatsächlich, ihre Enkelin am Telefon zu haben. Die schockierte Großmutter packte darauf Geld und Goldschmuck in eine Tüte und übergab diese eine halbe Stunde später, zwischen 15.38 und 15.40 Uhr, auf der Straße, an der Ecke Rembrandt-/Urbecker Straße an eine unbekannte Frau. Die Frau wurde auf etwa 25 Jahre und eine Größe von 1,65 bis 1,70 Meter geschätzt. Die Täter verpflichteten die Seniorin zum Stillschweigen. Erst am Abend, im Gespräch mit anderen Verwandten, flog der Schwindel auf und die Familie holte die echte Polizei.

Die warnt noch einmal vor dieser Art von Betrug. Die Täter setzen bewusst darauf, ihre Opfer in Panik zu versetzen und zu verwirren. Dabei bauen sie einen extrem starken psychologischen Druck auf, dem immer wieder sogar Senioren erliegen, denen diese Betrugsmasche eigentlich bekannt ist. Die Betrüger reagieren flexibel auf die Situation ihrer Opfer und halten diese in vielen Fällen extrem lange am Telefon.

Rat der Polizei: Auflegen!

Der Rat der Polizei lautet: Einfach auflegen bei solchen Anrufen! Wer sicher gehen will, der kann in Ruhe bis zehn zählen – damit der alte Anruf definitiv beendet ist – durchatmen und dann die echte Polizei oder Verwandte anrufen. Eine angebliche Kaution, wie die Täter immer wieder erklären, gibt es in Deutschland nicht. Polizeibeamte nehmen auch kein Bargeld entgegen.

