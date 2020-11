Hemeranerin ist drittbeste NRW-Bestatterin im Jahrgang 2020

Mit 15 absolviert Romina Meier ihr erstes Praktikum in einem Bestattungsinstitut. Mit 23 Jahren ist die Hemeranerin nun 3. Landessiegerin als Bestattungsfachkraft im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks für das Jahr 2020. In ihrem Beruf fühlt sie sich wohl, obwohl ihre Pläne ursprünglich anders ausgesehen haben.

Für ihre Prüfung zur Bestattungsfachkraft muss Romina Meier einen weiten Weg hinter sich bringen. In der Theo-Remmertz-Akademie im unterfränkischen Münnerstadt wird sie wie andere angehende Bestatter geprüft. In der Prüfung muss sie erst ein Beratungsgespräch und dann eine Fachgespräch hinter sich bringen. Dann kommt es zur praktischen Prüfung in dem Bereich „Hygiene und Bergung“.

Die richtige Hygiene beim Transport der Toten

Mit folgender fiktiven Situation wird sie konfrontiert: Ein Mensch hat sich erhängt. Die Bestatterin muss, nachdem die Kripo vor Ort war, den Leichnam und dessen Wertgegenstände mitnehmen und dokumentieren. Romina Meyer hebt einen Dummy auf eine Trage, legt ein Bergungslaken um die „Leiche“ und hebt sie dann auf eine weitere Trage, wo der Dummy dann in einer Bergungshülle, einer Art Leichensack, nach draußen transportiert werden soll. „Man muss darauf achten, dass schwarz und weiß getrennt sind“, erinnert sich Romina Meier an die Prüfung. Das bedeutet, dass der Tote nur bestimmte Bereiche mit seinem Körper berühren darf, damit alles hygienisch abläuft und der Körper richtig gelagert werden kann. Bestatter schützen sich damit auch vor möglichen Krankheiten. Besondere Vorsichtsmaßnahmen werden ergriffen, wenn der Leichnam an Infektionskrankheiten wie Hepatitis C oder Covid-19 erkrankt war. „Da gibt es dann besondere Schutzkleidung“, erklärt die Hemeranerin. Außerdem muss sie Dokumente und Schmuck des Toten sichern und protokollieren. Schließlich wäre in so einem Fall der Leichnam noch nicht von der Kriminalpolizei freigegeben.

Bald nach der Prüfung erfährt sie, dass sie Tagesbeste war. Darauf wird sie erst Kammersiegerin und danach 3. Landessiegerin im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks für ihren Jahrgang. „Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe mich aber sehr gefreut“, sagt sie im Nachhinein.

Andreas Weller, der Inhaber ihres Ausbildungsbetriebs Buchholz und Co. in Iserlohn, findet lobende Worte für seine ehemalige Auszubildende: „Es bestand kein Zweifel, dass sie die Prüfung schafft. Aber 3. Landessiegerin – das ist schon ne Nummer.“ Ihre Arbeit beschreibt er als sehr gewissenhaft. „Sie ist sehr freundlich und kann sich gut auf die Leute einstellen“, sagt er.

Kreativität und Empathie sind für die Arbeit wichtig

Dass Romina Meier nun Bestatterin ist, verdankt sie eher einem Zufall. Das angestrebte Schüler-Praktikum beim Standesamt wurde einen Tag vor Antritt abgesagt. Über einen Familienkontakt kommt sie doch noch an eine Praktikumsstelle – in einem Bestattungsinstitut. „Damals habe ich gedacht: Niemals. Da gehe ich auf keinen Fall hin“, erinnert sie sich. Direkt am ersten Tag sieht sie den ersten Verstorbenen. Während des Praktikums bemerkt sie, dass ihr der Beruf gefällt. „Das war gar nicht so schlecht wie anfangs gedacht“, sagt sie. Nach ihrem Abitur beginnt sie die Ausbildung und schließt schließlich die Prüfung im Ausbildungsbetrieb Buchholz und Co. ab. Gegenwärtig arbeitet sie in einem Bestattungsunternehmen im Kreis Unna.

An dem Beruf des Bestatters mag sie vor allem, dass sie kreativ sein kann – zum Beispiel bei der Dekoration oder der Art der Trauerfeier. „Als Bestatter braucht man vor allem Empathie, man muss zuhören können. Und Weltoffenheit ist auch wichtig“, erklärt sie. Dabei geht es auch oft um besondere Wünsche. Zum Beispiel hat sie schon Särge oder Urnen mit den Familien farblich gestaltet. „Damit hatten sie eine besondere Bindung zu dem Toten.“