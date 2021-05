Sauerlandpark Hemers Förderverein Sauerlandpark in der Zwangspause

Hemer. In der Pandemie darf der Förderverein nicht im Sauerlandpark tätig werden. Alle hoffen, dass sich das bald ändert.

Zum ersten Mal seit der Gründung droht die Mitgliederzahl des Fördervereins Sauerlandpark unter die 1000er-Marke zu rutschen. Dabei sind die Arbeit und das Engagement des Vereins immens wichtig, und diese Bedeutung stoppt auch nicht in der Corona-Pandemie.

Weil eine reelle Zusammenkunft der Vorstandsmitglieder derzeit kaum zu organisieren und auch nicht ratsam ist, hat das Treffen als Videokonferenz stattgefunden. Dabei wurde eines deutlich: Die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer und Förderer wird mit dem hoffentlich baldigen Eintreten normaler Umstände wichtiger und notwendiger denn je sein. Auch wenn die Mitgliederzahl des Fördervereins noch immer über 1000 liegt, so droht sie noch in diesem Jahr unter diese magische Marke zu fallen. Dem Mitgliederschwund wollen die Vereinsmitglieder jetzt aktiv begegnen. Der Vorstand appelliert an alle Mitglieder: „Werben Sie für den Park und die Mitgliedschaft im Förderverein, auch wenn dieses im Schatten von Covid-19 natürlich besonders schwierig ist“.

Ehrenamtliche dürfennicht tätig werden

Ein großes Problem sei laut der Park-Förderer, dass der Einsatz der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Park insbesondere in den Themengärten und im Park der Sinne weiterhin aus Haftungsgründen wegen einer nicht auszuschließenden Ansteckungsgefahr nicht gestattet ist. So seien erste Anzeichen von Wildwuchs und einer gewissen Verwahrlosung aktuell nicht mehr zu übersehen, da die Mitarbeiter des Sauerlandparks die Mammutaufgabe der Pflege sämtlicher Parkbereiche nicht allein bewältigen können, heißt es aus dem Förderverein.

Der Vorstand hofft deshalb inständig, dass die ehrenamtlichen Kräfte sich durch die Corona-Zwangspause nicht beirren und sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen und mit Tatendrang wieder zur Stelle sein werden, sobald die Umstände es zulassen.

Erweiterung derMini-Phänomenta

Aber nicht in allen Bereichen der Aktivitäten des Fördervereins Sauerlandpark ist Stillstand zu verzeichnen. So laufen aktuell die Vorbereitungen für die zweite Erweiterung der Mini-Phänomenta in bewährter Zusammenarbeit mit dem Märkischen Arbeitgeberverband auf Hochtouren: Vorgesehen sind drei große Rotations-Installationen mit einem Durchmesser von jeweils 1,5 Meter und den Namen Pulsation, Spirale und Relief.

Die Fundamente für die nahe beieinander stehenden Bilder sind fertig, und die Aufbauten werden voraussichtlich Ende Mai montiert werden können.



