Hemers Musikschule lädt wieder zum Open Air

Hemer. Die Musikschule Hemer stellt demnächst in all ihren Facetten im Sauerlandpark vor. Was Besucherinnen und Besucher sonst noch erwartet.

„Miterleben, mitmachen, mitgenießen“ – unter diesem Motto steht auch das diesjährige Sommerfest „Musikschule Open Air“, das am Sonntag, 20. August, von 11 bis 15 Uhr vor und auf der Kaya-Bühne im Sauerlandpark Hemer stattfindet. Der Eintritt ist frei.

„Nach dem tollen Erfolg im vergangenen Jahr freuen wir uns jetzt umso mehr, dass wir auch 2023 ein großes und buntes Sommerfest mit allen Finessen, die unsere Musikschule zu bieten hat, feiern können“, wird Musikschulleiter Ralph Schulte in einer Pressemitteilung zitiert. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, die vielen Facetten der Musikschule in fröhlicher und lockerer Atmosphäre zu entdecken und zu genießen. Die Gäste können sich unter anderem auf Non-Stop-Livemusik freuen. Das Programm hält neben Solodarbietungen der Musikschülerinnen und -schüler auch stimmungsvolle Ensemblebeiträge, beispielsweise von dem generationsübergreifenden Bandprojekt „Quer Beat“ oder vom Streichensemble, bereit. Das Programm erstreckt sich von den Genres Pop über Klassik bis hin zu Jazz und interkultureller Musik.

Neben Mitmachaktionen für alle stehen auch das Spielmobil, der Bau von Musikinstrumenten sowie ein Musikschulkino zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit einem Grillstand, bei Kaffee und Kuchen oder bei einer Erfrischung vom Eiswagen können sich die Besucherinnen und Besucher verwöhnen lassen. Abgesehen davon haben Interessierte ebenso die Möglichkeit, sich am Infostand des Fördervereins zu informieren oder sich individuell und persönlich vom Fachkollegium der Musikschule beraten zu lassen.

Egal, ob man bereits an der Musikschule unterrichtet wird, ob man sich informieren oder einfach nur einen schönen und geselligen Sonntag verbringen möchte: „Musikschule Open Air“ wurde so konzipiert, dass alle Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten kommen. Alle Musikbegeisterten haben die Möglichkeit, an diesem Tag zusammen Musik zu erleben, gemeinsam Musik zu machen und sie im Rahmen eines fröhlichen Sommerfests zu genießen. Der Zugang erfolgt an diesem Tag über den Eingang am Nelkenweg.

