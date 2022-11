Herbstliche Blütenpracht in Hemer statt erstem Winterfrost

Sonnenblumen blühen an der Hönnetalstraße in Brockhausen im November in voller Pracht

Blühende Sonnenblumen statt Frost für Grünkohl: Spielt das Wetter in Hemer verrückt?

Hemer. Die Wetterkapriolen bringen Autofahrer und Wanderer in Brockhausen zum Staunen. Direkt an der Hönnetalstraße in Hemer auf dem Weg ins Tal erblüht ein Sonnenblumenfeld in voller Pracht. Eigentlich haben Sonnenblumen eine Blütezeit bis Ende September. Sie lieben viel Licht und Wärme, somit boten die vergangenen viel zu warmen Tage beste Voraussetzungen für ein erneutes Aufblühen der auf dem Acker gesäten Zwischenfrucht. Da die Ernte in diesem Jahr sehr früh erfolgt ist, wurde die Zwischenfrucht auch schon im Juli ausgesät. Da bislang Nachtfröste ausgeblieben sind, konnten sich die Sonnenblumen prächtig entwickeln – herbstliche Blütenpracht statt winterlicher Grünkohlernte.

Vegetation hat sich nach hinten geschoben

„Die ganze Vegetation hat sich nach hinten geschoben“, beobachtet Landwirt Jürgen Überacker aus Riemke die Klimaveränderungen. Vor 20 Jahren noch sei Wintergerste bis Mitte September gesät worden, mittlerweile bis Anfang Oktober. Zur aktuellen Wärme kommt die anhaltende Trockenheit. Die Neueinsaat hat in einigen Bereichen mit Trockenheit zu kämpfen. Durch die milde Herbstwitterung droht zudem ein Blattlausbefall. Am Wochenende werden erneut bei sonnigem Wetter bis zu 15 Grad erwartet. Strenge Nachtfröste und der erste Schnee sind noch nicht in Sicht – Zeit für die letzte Herbstdeko.

