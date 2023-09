Herbstlichtgarten Hemer: Die schönsten Bilder vom Wochenende

Am ersten Wochenende des Herbstlichtgartens waren viele Besucher im Sauerlandpark. Das sind die schönsten Fotos.

Am ersten Wochenende des Stadtwerke-Herbstlichtgartens haben sich viele Besucher die Lichtinstallationen angesehen. Viele Formen und Farben warteten auf die Gäste. Mit einem Knopfdruck konnte man zum Beispiel die Blüte einer großen Pflanze öffnen. Unsere Fotostrecken haben wir mit vielen Bilder erweitert. Zu sehen ist zum Beispiel auch der Steinbruch, der dieses Jahr besondere Lichtmuster enthält. Die Besucherzahl im Lichtgarten ist jeden Tag auf 2500 Gäste beschränkt. Karten kann man auf der Seite des Sauerlandparks oder am Ticketshop an der Ostenschlahstraße erwerben. Täglich von 16 bis 22 Uhr sowie Freitag und Samstag von 16 bis 23 Uhr ist die Lichtshow zu sehen.

Hemer- Das können Besucher des Herbstlichtgarten erwarten Hemer- Das können Besucher des Herbstlichtgarten erwarten Ein Wasserspiel mit Tieren aus dem Wald, tosende Wolken und viele weitere Formen und Farben sind ab dem 22. September im Sauerlandpark zu sehen. Foto: Wolfgang Meutsch

