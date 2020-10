Herbsttage fehlen als wichtiger Auftakt der Benefizaktion

Andreas Wallert und Torsten Schulte gehörten am Samstag zu den Mitgliedern des Lions-Clubs, die auf dem Marktplatz den Adventskalender anboten.

Hemer. Der Lions-Club hat den Verkauf der Adventskalender gestartet. Die Gewinnchancen werden durch eine geringere Auflage erhöht.

Die Hemeraner Herbsttage waren immer die wichtigste Vorverkaufsstelle für den Hemeraner Adventskalender. Ohne das überregional bedeutsame Fest wird es schwieriger, die Benefizaktion durchzuführen. Der Lions-Club Hemer hofft auf die Unterstützung der Bürger, schließlich geht es um den guten Zweck.

Als kleinen Ersatz für die Herbsttage bot der Lions-Club den Kalender am Samstag auf dem Marktplatz an. Torsten Schulte und Andreas Wallerts freuten sich über eine gute Resonanz. Ein weiterer Verkaufsstand ist dann am 7. November geplant.

Wegen des Herbsttage-Ausfalls ist die sechste Auflage mit dem Felsenmeer-Museum als winterlichem Motiv etwas reduziert worden und umfasst 2000 Exemplare. Das erhöht die Gewinnchancen, denn an Preisen mangelt es nicht. Beim Kauf des Kalenders für fünf Euro können die Käufer einen der 175 Preise im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro gewinnen. Die Erlöse aus dem Kalenderverkauf werden wieder zur Förderung örtlicher Jugendprogramme wie Klasse 2000/Lions-Quest sowie zur Unterstützung lokaler Hilfsprojekte und -organisationen eingesetzt.

Vorverkaufsstellen inallen Ortsteilen

Den Kalender gibt es jetzt in folgenden Geschäften: Achilles Lotto/Schreibwaren, Alberts Mühle, Avie- Apotheke im Medio Center, Blumenkorb, Buchladen am Markt, Grendel Lotto/Tabakwaren, Radio Hennecke, Bäckerei Holve, Iserlohner Kreisanzeiger/Geschäftsstelle Hemer, KFZ Meisterbetrieb Bernhard Bornfelder, Café Poggel, Café Heermann, Rumpelstilzchen, Schuhhaus Stehmann, Storchen-Apotheke Bäckerei Konditorei Uhlenküken, Möbelhaus Wiesemann, Optik Wieners und Ihmerter Dorfladen.