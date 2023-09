Auf den Hemeraner Herbsttagen gibt es am Wochenende viel Programm.

Herbsttage Herbsttage in Hemer: Das ist das Programm ab Freitag

Hemer. Am Wochenende ist es wieder soweit: Die Hemeraner Herbsttage finden statt. Was Besucher dort alles erwartet und welches Programm es gibt.

Nach der Corona-Zwangspause waren die Hemeraner Jubiläums-Herbsttage im vergangenen Jahr ein echter Besuchermagnet. An den Erfolg soll mit dem dreitägigen Stadtfest angeknüpft werden. Mehrere Zehntausend Gäste werden im Laufe der drei Tage erwartet. Die Hauptstraße wird wieder zur großen Flaniermeile mit rund 200 Ständen und Buden. An der Steinert lockt wie gewohnt die Kirmes. An der Türmchenvilla kann wieder nach Lust und Laune geschlemmt werden.

Das passiert am Freitag

Los geht es am Freitag, 23. September, ab 18 Uhr auf der Bühne am Neuen Markt.

Die „Oldie-Band“ der Musikschule hat zum Auftakt ein Heimspiel. Das Repertoire erstreckt sich über bekannte und zum Mitsingen einladende Hits und es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Offiziell eröffnet werden die Herbsttage um 20.45 Uhr durch den Bürgermeister. Anschließend gastiert die Partyband „Boerney & die Tri Tops" aus Hamburg. Im Repertoire hat das Sextett Schlager, Evergreens, Rock-Klassiker bis zu den Top-Hits der 70er- und 80er-Jahre.

Auf eine mitreißende Bühnenshow können sich die Herbsttage-Besucher gleich am ersten Abend freuen. Party ist auch schon an der Bühne der Cityschänke angesagt. Dort findet ab 17 Uhr die Kinderdisco mit DJ Leo statt. Ab 19 Uhr startet die Partynacht.

Am Samstag geht es weiter

Los geht es am Samstag, 23. September, um 12 Uhr mit der „Jazz Fazz Big Band“ auf der Hauptbühne am Neuen Markt. Swing, Latin, Blues, Soul und Rock’n Roll hat die Big Band im Programm.

Weiter geht es mit der Ballettschule am Sauerlandpark um 14 Uhr. Kleine und große Balletttänzerinnen bewegen sich rhythmisch und kunstvoll zur Musik.

„Nameless" ist der Name der Schülerband der Europaschule. Zu erwarten sind Cover-Songs.

. Die französischen Gäste aus Hemers Partnerstadt Beuvry sind ab 16.30 Uhr mit dem Chor „la Pastorale“ auf der Bühne.

Die Iserlohner Band „Safe by Sound“ kombinieren die Singer/Songwriter-Klänge mit eingängigen Melodien und Elementen aus Soul,Rap und elektronischer Musik. Die Band setzt sich gegen ein Pauschalverbot von verstärkter Straßenmusik ein.

Eine ungewöhnliche Mischung gibt es ab 21 Uhr mit „Deejay Plus". Dabei wird ein Discjockey von Live-Musikern unterstützt. Dabei sorgen Musiker und DJ außerdem mit Tanzeinlagen, Licht, Konfetti und einer Bühnenshow für Stimmung.

Auf der Overhoffbühne am Alten Markt treten um 15 Uhr „But then the Self in the Tree fell asleep“ auf. Um 17 Uhr folgt die „Culture Bloom Session (CBS)“. Vor allem Rock und Pop kann man von der Coverband „Lenniac“ aus Altena erwarten.

Die Kirche Christkönig lädt für Samstag ab 18 Uhr ebenfalls zur offenen Kirche mit anschließendem Nachgebet ein.

Das gibt es am Sonntag

Der verkaufsoffene Sonntag erweitert die Herbsttage am Sonntag, 24. September. Von 13 bis 18 Uhr dürfen die Geschäfte im Bereich der Hauptstraße geöffnet haben.

Der verkaufsoffene Sonntag erweitert die Herbsttage am Sonntag, 24. September. Von 13 bis 18 Uhr dürfen die Geschäfte im Bereich der Hauptstraße geöffnet haben. Zuvor wird das Stadtfest um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz eröffnet.

auf dem Marktplatz eröffnet. Ab 12 Uhr sorgt der Musikverein Iserlohn „Die Waldstädter“ für musikalische Unterhaltung.

Das „Tradi Trio“ lässt ab 14 Uhr Klänge vom Balkan bis Anatolien erklingen.

Ein Besuchermagnet sind stets die Aufführungen der Ballettschulen. Um 15 Uhr steht „Ballett meets Pop“ auf der Hauptbühne.

Ein Besuchermagnet sind stets die Aufführungen der Ballettschulen. Um 15 Uhr steht „Ballett meets Pop" auf der Hauptbühne. Es folgt der Orchesterverein Hemer. Das Musikprogramm beendet ab 19 Uhr die „Central Park Band".

Auch auf den anderen Bühnen und Aktionsflächen gibt es ein volles Tagesprogramm. An der Sparkasse verabschieden sich die Trommler aus Beuvry musikalisch. Stelzenläufer der „Camouflage Roadshow“ sind auf der Hauptstraße unterwegs.

Ab 14 Uhr tritt Clown Tasso auf und um 15 Uhr folgt die Trommelgruppe „Ritmo Animado“.

Auf der Overhoffbühne am Alten Markt singen ab 12 Uhr die „Romantic Sailors".

Ab 13.30 Uhr gastieren Vanessa und Fritz und ab 15 Uhr singt Vanessa.

An der NT-Bühne spielen ab 14 Uhr „Die Amatörs“ und an der Cityschänke können sich ab 13 Uhr Kinder auf der Hüpfburg und ab 17 Uhr in der Kinderdisco austoben.

Gekrönt wird der Herbsttage-Sonntag um 21 Uhr durch das Höhenfeuerwerk. Es ist das erste seit drei Jahren.

