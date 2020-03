Hilfsangebot für Senioren

Hemer. Der Seniorenbeirat der Stadt Hemer rät Älteren und Bedürftigen, Hilfe anzunehmen und zu Hause zu bleiben. Die Verbreitung des Corona-Virus nimmt weiter zu und stellt besonders ältere und bedürftige Bürger vor besondere Herausforderungen. An diese Personen appelliert auch der Seniorenbeirat der Stadt Hemer. So werden Einkäufe, der Gang zum Arzt oder in die Apotheke und andere wichtige Besorgungen durch die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe „Mit Herz und Hand“ erledigt.

Hier können sich alle Mitbürger melden, die Hilfe benötigen. Unter der Telefonnummer 02372/551-198 sind die Ehrenamtlichen zu erreichen. Hier ist ein Anrufbeantworter geschaltet, den die Helfer regelmäßig abhören und anschließend den persönlichen Kontakt aufnehmen.