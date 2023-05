Hip-Hop bis Graffiti: Das ist neu für Jugendliche in Hemer

Hemer. Fördermittel für kulturelle Jugendarbeit ermöglichen in Hemer Projekte von Hip-Hop bis Graffiti. Das ist für Jugendliche geplant.

Die städtische Kinder- und Jugendförderung hat sich für verschiedene Projekte nach dem Kinder- und Jugendförderplan 2023 beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe beworben und Fördermittel für kulturelle Jugendarbeit erhalten. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Projekt durchführen können und dass wir den Jugendlichen in Hemer ein attraktives Rahmenprogramm bieten können“, sagt Björn Braun, Teamleiter der Kinder- und Jugendförderung.

Unter Beteiligung von Jugendlichen, die Ideen und Anregungen, Wünsche und Visionen eingebracht haben, wird das Projekt „JamZ & BeatZ“ / Hip-Hop – Don´t stop!“ in den kulturellen Sommer in Hemer Einzug finden. Ermöglicht wird es dank einer Förderzusage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Dabei werden verschiedene Projekte und Aktionen rund um die kulturelle Jugendarbeit im Themenfeld Hip-Hop umgesetzt. Dabei spielen auch lokale Akteure eine Rolle wie die Graffitikünstler von „Sprühliebe“ und die Verantwortlichen der Tanzschule „Ballett meets Pop“ sowie der Ballettschule am Sauerlandpark.

Künstler aus Dortmund organisieren Workshops

Aber auch Künstler aus Dortmund werden ins Sauerland reisen. So wird ein Großteil der inhaltlichen künstlerischen Arbeit von der Gruppe „Krupplyn e.V.“ abgedeckt. Diese ist im Ruhrgebiet bekannt für anspruchsvollen Hip-Hop und bündelt regionale Rapkünstler, plant Veranstaltungen und organisiert Workshops. So werden im kulturellen Sommerprogramm, das auch Teil des Sommerferienprogramms 2023 sein wird, Workshops zum Thema „Rappen & Lyrics“, „Beatboxen“, „DJ Skills“ „Beats bauen und produzieren“ etc. angeboten. Die Anmeldungen laufen über die städtische Kinder- und Jugendförderung und werden im Rahmen des Sommerferienprogramms organisiert. Neben Jamsessions, Beats erstellen und Graffiti sprühen (z.B. am Tiefgarageneingang Rathaus und im Pool der Skateboardschule im Sauerlandpark) findet die gesamte künstlerische Vielfalt des Hip-Hops mit allen Subgenres Einzug in die Lebenswelt der Jugendlichen in Hemer.

„Nicht nur aufgrund der baulichen Situation des Jugendzentrums, sondern auch auf Grundlage der Neugründung des Hemeraner Jugendforums ist dies ein super Signal. Die Themen werden ernstgenommen und umgesetzt!“, so Björn Braun. „Besonders die (Spät-) Folgen von Corona und dessen Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche sind weiterhin nicht zu vergessen, das bleibt ein wichtiges Thema der Jugendarbeit“, so Braun weiter.

So passt es, dass auch ein Ausflug zum Juicy Beats (Festival im Dortmunder Westfalenpark) angeboten wird. Dort sind neben den Kooperationspartnern „Krupplyn e.V.“ und dem „Blockbuster Soundsystem“ auch Szenegrößen wie Nina Chuba, Kraftklub und Badmómzjay vertreten. Die Anmeldungen hierzu werden ebenfalls im Rahmen des Sommerferien-Programmhefts organisiert, das voraussichtlich Anfang Juni veröffentlicht wird.

Jugendforum lieferte zahlreiche Ideen

Die gesamte Projektreihe wird filmisch von „Cutterjung“ begleitet und findet im späten Herbst ein Abschlussevent mit Präsentation der gesamten Werke der Projektreihe. Umgesetzt wird das Projekt neben der Unterstützung der hauptamtlichen Mitarbeiterschaft der Kinder- und Jugendförderung, auch mit ehrenamtlichen Jugendlichen und den engagierten Jugendlichen des Hemeraner Jugendforums (Jufo). Das Jufo war auch maßgeblich an den Ideen, wie z.B. des Jugendkinos (Details folgen zeitnah) und der Graffitiaktionen beteiligt.

Weitere Informationen und eine Auflistung aller Projekte werden in Kürze unter dem Instagramkanal @jukhemer veröffentlicht. Bei Interesse an dem Ferienprogramm steht Matthis Danne, m.danne@hemer, 02372/551-269, für weitere Informationen zur Verfügung. Bei allgemeinen Fragen erteilt Teamleiter Björn Braun, b.braun@hemer.de, 02372/551-247 Auskunft.

