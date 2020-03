Historisches Haus im Stadtkern fällt Bagger zum Opfer

Hemer. Die Abrissarbeiten am Bollweg-Grundstück haben am Montagmorgen begonnen und sollen noch rund zwei Wochen andauern.

Wie durch Butter dringen die Abrissschaufeln des 35-Tonnen-Baggers durch die Fassade am Haus Bollweg. Pünktlich um 10 Uhr haben am Montag die Arbeiten am rund 200 Jahre alten Haus begonnen. Das alte Gebäude, was viele erhalten wollten, ist somit Geschichte und soll einer neuen Wohnbebauung weichen. Laut der Planung des Bauherrn Georg Verfuß sollen die Abbrucharbeiten etwa zwei Wochen dauern.

Staub verhüllt die Baustelle, als der tonnenschwere Bagger in die Fenster von Haus Bollweg greift und der Schutt nach unten fällt. Erst ist es eine kleine Öffnung, die sich ständig weitet. Dann sind die Innenräume des Gebäudes sichtbar – als hätte man das Skelett des Hauses freigelegt. Das Dach wirkt wie aufgeplatzt, Balken und Schutt sammeln sich unten und sorgen für Staubaufwirbelungen. Danach ist das Nebengebäude dran. Vorsichtig werden erst einmal die vorderen Schindeln mit dem Bagger entfernt. Als dies erledigt ist, greifen die Schaufeln in die weißen Wände und lassen diese einstürzen.

Zuerst soll die Fassade des Hauses fallen, dann der Rest. In den vergangenen Wochen hat die von Verfuß für den Abbruch beauftragte Firma Wiedenbruch Diamanttechnik das Haus entkernt und geräumt. Von außen sichtbar war dies durch die grünen Container an der Vorderfront des alten Gebäudes.

Umzäunung mit „schönen Bildern“ statt leerer Baugrube

Mit den Kellerarbeiten will Verfuß jedoch erst einmal warten. „Es soll ja schließlich keine leere Baugrube mitten in der Stadt geben“, sagt er auf Anfrage. Bis Baurecht geschaffen ist, soll das Gebäude auf Erdgeschosshöhe stehen bleiben und „schön gestaltet“ werden. Geplant ist bisher eine Umzäunung mit „schönen Bildern aus Hemer“, außerdem sollen – wenn es soweit ist – erste Pläne dort veröffentlicht werden.

Mit dem Abriss des Hauses Bollweg verschwindet das letzte historische Gebäude direkt am alten Marktplatz der Stadt. Aus diesem Grund ist der Abriss auch umstritten. Anfang des Jahres 2019 sorgte eine Stellungnahme der LWL-Denkmalpflege für Diskussionen. Demnach sei das bürgerliche Wohnhaus aus architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Gründen ein Denkmal. Die Stadt lehnte als Untere Denkmalbehörde die Unterschutzstellung jedoch im Februar 2019 ab. Auf einen Ministerentscheid wurde verzichtet. Auch eine Petition des Bürger- und Heimatverein war erfolglos.

Jüngst hatte sich die Initiative für nachhaltige Stadtentwicklung mit einem Fragenkatalog an die Stadt gewandt. In der Antwort teilt die Stadt mit, dass sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr voraussichtlich im Sommer 2020 mit dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan beschäftigen wird. Ende 2020/Anfang 2021 könnte dann ein erster Planentwurf für das Nachfolgegrundstück folgen. Die Buche auf dem angrenzendenstädtischen Grundstück soll durch die Arbeiten jedenfalls nicht beschädigt werden.

Seniorenwohnungen auf dem Bollweg-Grundstück

Entstehen sollen vor allem Seniorenwohnungen mit der Option einer gewerblichen Nutzung zum Hademareplatz hin. Die Bebauungshöhe soll sich laut Verfuß an den Gebäuden in der Nachbarschaft orientieren. Die Bauzeit schätzt Verfuß auf rund eineinhalb Jahre. Wie viele Seniorenwohnungen entstehen sollen, ist bisher nicht bekannt. Zehn bis zwölf könnten es laut einer ersten Schätzung von Georg Verfuß sein.