Höchster Weihnachtsbaum für Dorfmitte

Die Dortmunder müssen in diesem Advent auf ihren größten Weihnachtsbaum der Welt verzichten. Das gleiche Corona-Schicksal sollte den Ihmerter Weihnachtsbaum nicht ereilen. So haben Schützen und Feuerwehr alles in Bewegung gesetzt, um die Dorfmitte wieder weihnachtlich erstrahlen zu lassen. Am Wochenende ist dies gelungen: Der Maibaum ist zum höchsten Weihnachtsbaum der Stadt geworden. Ab dem 23. November soll er leuchten.

Um dies zu ermöglichen, bedurfte es einiger gemeinschaftlicher Kraftanstrengungen. Schon im vergangenen Jahr war die Beleuchtung mehrfach ausgefallen. Jahrelang waren die Lichterketten Regen und Sonne ausgesetzt, Leitungen und Dichtungen waren nicht mehr ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt. Es blieb nur die Kompletterneuerung aller Kabel und Lampenfassungen. Dann kam Corona und machte gemeinschaftliche Arbeitseinsätze unmöglich. So montierten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in zeitraubender Heimarbeit die 170 Fassungen an die neuen Kabelstränge. Die Kosten teilten sich der Förderverein der Ihmerter Feuerwehr, der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ und die Artillerie des BSV Ihmert.

Keine Drehleiter durchden Corona-Lockdown

Mit einem Hubsteiger wurden die Lichterketten installiert.

Konnten diese Vorarbeiten noch rechtzeitig erledigt werden, kam durch den zweiten „Teil-Lockdown“ ein neues Problem hinzu. Da die Feuerwehr wegen der Pandemie ihren kompletten Übungsbetrieb eingestellt hat und zum Erhalt der Einsatzfähigkeit Kontakte möglichst vermeidet, stand die Drehleiter für eine Übung am Maibaum nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund war schon das Schmücken des Maibaums nicht möglich, so stand das ganze Jahr über das kahle Stamm im Park.

Das sollte für die Adventszeit auf keinen Fall so bleiben, denn viele Bürger hatten den Wunsch nach einer Weihnachtsbeleuchtung geäußert. „Es ist das Schönste, wenn uns von Kesbern aus der Weihnachtsbaum den Weg in die Dorfmitte weist“, schrieb eine Bürgerin.

Es blieb nur die Beauftragung eines Spezialunternehmens. Baumdienst Ramer hatte mit 35 Metern Arbeitshöhe den passenden Hubsteiger und sponsorte den Einsatz. Daniel Ramer packte auch selbst mit an, um die Elemente in die Höhe zu bringen. Die Restfinanzierung übernahm der BSV Ihmert. So war ein kleiner Arbeitstrupp am Samstag fünf Stunden lang im Einsatz, um die Lichterketten zu installieren.

„Anglühen“ unter demMaibaum abgesagt

Auf ein „Anglühen“ mit Glühwein und Würstchen muss in diesem Jahr verzichtet werden. Ganz ohne Fest wird der Weihnachtsbaum eingeschaltet. Auch der Bürgerverein hat seinen Adventstreff auf dem Hof Berkenhoff bereits abgesagt.

Die Artillerie des BSV Ihmert hätte in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit mehreren Veranstaltungen feiern wollen. Alles musste abgesagt werden, soll aber in den kommenden Jahren nachgeholt werden. Nun hoffen die Kanoniere, dass im April aus dem Weihnachtsbaum wieder ein Maibaum – diesmal mit Figuren – werden kann.