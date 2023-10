Hönnetalstraße in Deilinghofen wird zur Großbaustelle

Deilinghofen. Es gibt Vollsperrungen und Umleitungen: Die Hönnetalstraße in Hemer-Deilinghofen wird zur Großbaustelle. Das erwartet die Autofahrer.

Was lange währt, soll jetzt endlich gut werden. Die mehrfach verschobene Erneuerung der Hönnetalstraße in Deilinghofen beginnt. Seit 2017 warten die Deilinghofer auf eine Verbesserung der Ortsdurchfahrt. Das Kostenvolumen für die gesamte 1,5 Kilometer lange Baumaßnahme beträgt rund 1,6 Millionen Euro. Die Stadt Hemer agiert bei dieser Maßnahme im Auftrag des Landesbetriebs Straßen NRW, wobei die Ausführung die Firma Rudolf Hilgenroth aus Sundern übernimmt. Mit Baubeginn müssen sich die Bürger bis Mitte 2024 auf Vollsperrungen und Umleitungen einstellen.

Die Erneuerung der Landesstraße 682 ist nicht mit dem kompletten Neubau beispielsweise der Ihmerter Straße vergleichbar. Der Unterbau bleibt erhalten. Die Asphaltschichten werden abgetragen und zusammen mit den Entwässerungseinrichtungen am Fahrbahnrand erneuert. Die Bordsteine, der Gehweg und die Straßenbeleuchtung werden dabei punktuell erneuert, und zwar an den Bushaltestellen und den Fahrbahnquerungsstellen. Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen erfolgt mit Fördergeldern des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL). Im zentralen Bereich zwischen dem Martin-Luther-Haus und dem Friedhof wird außerdem ein städtischer Kanal erneuert. Weitere Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen sind nicht geplant.

Wechselseitige Parkstreifen statt Fahrradschutzstreifen

Die Straße vom „Auf dem Hohenstein“ bis kurz hinter den Ortseingang an der Europastraße bleibt im wesentlichen in ihrer bisherigen Form erhalten. Der Verkehrsausschuss hatte sich gegen einen Fahrradschutzstreifen wie in Ihmert entschieden, stattdessen für einen wechselseitig markierten Parkstreifen. Dadurch wird die bislang 8,50 breite Fahrbahn auf 6,50 Meter verringert, was auch zur Temporeduzierung beitragen soll. Ein Tempolimit von 30 lehnt Straßen NRW für die Ortsdurchfahrt weiter ab.

Pläne Deilinghofer Straße Foto: Privat

Hoffnung für eine teilweise Temporeduzierung macht das kürzlich vom Bundeskabinett verabschiedete Straßenverkehrsgesetz. Es sieht mehr Freiheiten für die Kommunen vor. So können sie leichter Tempo-30-Zonen ausweisen. Das Gesetz kann aber erst in Kraft treten, wenn der Bundestag und der Bundesrat zugestimmt haben und die Straßenverkehrsordnung geändert ist.

Begonnen wird mit dem ersten Bauabschnitt voraussichtlich am Montag, 23. Oktober, der sich zwischen dem Abzweig Europastraße und Apricker Weg erstreckt, teilt die Stadt mit. Hier wird das Baufeld komplett gesperrt, eine Umleitung wird über die Europastraße (ab Abzweig Nieringser Weg) ausgeschildert sein. Befahrbar bleibt die Hönnetalstraße während der Arbeiten im ersten Bauabschnitt bis zur Einmündung Apricker Weg.

Umleitung erfolgt über die Europastraße

Zu beachten ist, dass mit der Baumaßnahme zunächst umfangreiche Einschränkungen verbunden sein werden: So erfolgt der Ausbau der Hönnetalstraße in fünf zum Teil parallel verlaufenden Bauabschnitten größtenteils unter Vollsperrung. Der Durchgangsverkehr wird in dieser Zeit über die Europastraße an den Baufeldern vorbeigeleitet. Ausschließlich in den äußeren Bauabschnitten vier und fünf soll der Verkehr einspurig – geregelt mit einer Baustellenampel – im Baufeld verbleiben. Anliegerverkehr und der öffentliche Nahverkehr werden laut Stadt eingeschränkt möglich sein. Die Arbeiten beginnen mit der Erneuerung des Entwässerungskanals im Baufeld eins und zwei. Der Einbau der abschließenden Asphaltdeckschicht auf der L 682 wird unter Vollsperrung an Wochenenden erfolgen.

Die Stadt Hemer bittet alle Anlieger, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten und die vorhandene Baustellenbeschilderung, auch im weiteren Verlauf der Baumaßnahme, zu beachten. „Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr ist selbstverständlich jederzeit gewährleistet. Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser umfangreichen Straßen- und Tiefbaumaßnahme unvermeidlich sind“, heißt es in der Pressemitteilung. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so stehen Volker Block und Tobias Fälker aus dem Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau unter 02372/551-328 bzw. -337 oder per E-Mail (v.block@hemer.de; t.faelker@hemer.de) für Fragen, Anregungen und Hinweise zur Verfügung.

