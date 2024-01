Ein Abschnitt der Hönnetalstraße in Hemer ist am Donnerstagmorgen gesperrt.

Sperrung Hönnetalstraße in Hemer kurzzeitig gesperrt

Hemer Ein Abschnitt der Hönnetalstraße in Hemer war für eine kurze Zeit gesperrt. Was dort passiert ist und an welchem Abschnitt die Sperrung war.

Die Hönnetalstraße in Hemer war am Donnerstagvormittag kurzzeitig gesperrt. Nach Polizeiangaben mussten dort umsturzgefährdete Bäume beseitigt werden. Die Arbeiten dauerten zirka 45 Minuten an.

Betroffen war laut Polizei der Bereich ungefähr 150 Meter von der Einmündung L682/B229.

