Ebbergkirche „Hörenswert“ bietet Kultur am Abend

Hemer. Die von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Hemer am ersten Freitag im Monat angebotene „Bedenkzeit“ in der Ebbergkirche ist inzwischen sehr beliebt. Um 19 Uhr kommen Menschen für eine besinnliche halbe Stunde zusammen, um die Woche ausklingen zu lassen. Nun bekommt dieses Format Zuwachs: Ab September wird sich eine kleine Kultur-Reihe anschließen, die jeweils um 19.45 Uhr beginnt: „hörenswert“ -Kultur am Abend.

Besucher sollten an die Maske denken. Wer etwas trinken möchte, bringt sich am besten selbst etwas mit - ein Ausschank ist Coronabedingt nicht möglich. Im September gestaltet Heidrun Brucke die Bedenkzeit mit dem Titel „Ein besonderer Ort“. Im Anschluss spielen Isabel und Meike Pape zur „September-Serenade“ auf. Es erklingen Werke von J.S. Bach, G.F. Händel u.a. . Mit heiteren und meditativen Klängen von Violine, Flügel und Orgel sowie Texten zum Schmunzeln und Nachsinnen möchten die beiden Musikerinnen in den Abend und das Wochenende geleiten.