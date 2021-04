„HoloLens“ hilft in Hemer bei komplizierter Wartung

Die HoloLens im Einsatz an einer der Spritzgussmaschinen in der Silgan-Fertigung: Nur Mitarbeiter Jan Schuntermann sieht durch die Linse die Applikationen, was seine Bewegungen für den Beobachter mitunter seltsam aussehen lässt.

Hemer. Eine neu entwickelte Computer-Brille erleichtert bei Silgan Dispensing Systems in Hemer die Arbeit an Maschinen.

Menschen, die mit einer futuristisch anmutenden Brille vor einer Maschine stehen und dabei mit der Hand seltsame Bewegungen in der Luft machen: Was vor wenigen Jahren noch eine Szene aus einem Science-Fiction-Film gewesen wäre, ist in einem Unternehmen in der Westiger Eisenbahnschleife inzwischen Realität. Bei der Firma Silgan Dispensing Systems wird erfolgreich getestet, wie eine „HoloLens-Brille“ im Produktionsalltag integriert werden kann, um die Instandsetzung und Wartung von Maschinen zu vereinfachen.

Inzwischen ist die Test- und Einführungsphase abgeschlossen. Silgan-Geschäftsführer Sven-Uwe Höhm und Michael Bräutigam, Leiter der IT-Abteilung, sind überzeugt, einen weiteren Meilenstein in Richtung Industrie 4.0 bewältigt und gleichzeitig eine Möglichkeit gefunden zu haben, den Fachkräftemangel abzufedern.

„Da ein solches Entwicklungsprojekt nicht allein mit den betriebsinternen Ressourcen zu stemmen war, suchte Silgan die Unterstützung des Transferverbunds Südwestfalen. Technologiescout Andreas Becker stellte den Kontakt zu Prof. Dr. Christian Leubner her, der sich im Rahmen seiner Forschungen bereits intensiv mit der noch jungen Technologie der HoloLens beschäftigt hat und nun das Projekt auf wissenschaftlicher Seite betreut“, teilt die Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis (GWS) mit. Im Hauptberuf ist Leubner Professor für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Südwestfalen.

Einführungsphase jetzt erfolgreich abgeschlossen

Silgan-Geschäftsführer Sven-Uwe Höhm, Michael Bräutigam, Leiter der IT-Abteilung, Prof. Dr. Christian Leubner und Werksstudierende Meike Wagner ziehen Bilanz eines erfolgreichen Projekts. Foto: Privat

Meike Wagner, die Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hat ihr Praxissemester in der IT-Abteilung von Silgan absolviert und arbeitet inzwischen als Werkstudierende gemeinsam mit Michael Bräutigam daran, die „HoloLens“ für den Betriebsalltag zu optimieren. Geplant ist, dass sie auch ihre Bachelor-Arbeit zu diesem Thema schreibt. Dass Studenten bei Silgan zum Einsatz kommen, ist nicht neu, aber für die IT-Abteilung handelt es sich um eine Premiere, betonen Höhm und Bräutigam.

Nach rund einem Jahr ist die Test- und Einführungsphase nunmehr abgeschlossen. „Alle Beteiligten sind vom Ergebnis überzeugt – und die ersten Silgan-Mitarbeiter sind bereits im Umgang mit der HoloLens-Brille vertraut. Diese bietet dem Nutzer als sogenannte Mixed-Reality-Brille die Möglichkeit, in der realen Umgebung – in diesem Fall die zu wartende Maschine – eine zusätzliche virtuelle Oberfläche darzustellen“, berichtet das Unternehmen. Mittels QR-Code identifiziert die Brille, um welches Einsatzgebiet es sich handelt, und durch die Linse sieht der Nutzer dann die entsprechende App, für deren Bedienung er seine Hände wie eine Computer-Maus einsetzen kann.

Brille bietet dem Bediener eine genaue Anleitung

Der Vorteil, im Vergleich zum Beispiel zu einem Tablet, liege nicht nur darin, dass der Bediener beide Hände frei habe, sondern auch darin, dass die „mixed reality“ der Linse die Umgebung integriere, so Silgan Dispensing Systems. Das heißt, Linien zeigen dem Nutzer, wohin er sich bewegen muss, Schalter, die er an einer Maschine betätigen muss, werden – nur für ihn durch die Linse sichtbar – mit einer auffälligen roten Umrandung markiert. So wird jeder Schritt für Schritt durch die Wartung einer Maschine geführt.

Ein umfangreiches technisches Vorwissen sei dafür nicht zwingend erforderlich. Geschäftsführer Sven-Uwe Höhm sieht im Einsatz der „HoloLens“ einen möglichen Beitrag, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Dadurch, dass die Mixed-Reality-Brille dem Bediener einer Maschine eine genaue Anleitung bietet, was er wann überprüfen und welche Knöpfe er drücken muss und ihn sogar direkt dahin führt, müssten – so die Idee – komplizierte Maschinen im Betriebsalltag nicht mehr unbedingt ausschließlich von hoch qualifizierten Fachkräften gewartet werden. Das würde deren Kapazitäten für andere Aufgaben freisetzen, während gleichzeitig Arbeitsplätze für Menschen mit geringeren Qualifikationen erhalten oder geschaffen werden. Höhm nennt das Projekt „HoloMaintain“, eine Initialzündung in Richtung Industrie 4.0, das für andere Silgan-Niederlassungen weltweit Modellcharakter haben könnte.