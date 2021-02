Homeschooling für angehende Pflegekräfte in Hemer

Frönsberg. Zehn Auszubildende starten an der Hans-Prinzhorn-Klinik in Frönsberg.

An der Hans-Prinzhorn-Klinik Hemer haben zehn Azubis ihre dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau begonnen. Den theoretischen Unterricht bekommen sie an der Dortmunder LWL-Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe. Ihre Praktika machen die Auszubildenden sowohl in der LWL-Psychiatrie, der Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer, als auch in somatischen Krankenhäusern, in Altenpflegeeinrichtungen und bei Ambulanten Pflegediensten. Die Corona-bedingt eingeführten digitalen Homeschooling-Module hätten sich sehr gut etabliert, so dass im theoretischen Teil immer wieder auch von zu Hause aus gelernt werden könne, schildert die Klinik in einer Pressemitteilung. Am Tag ihres Ausbildungsbeginns waren die Azubis allerdings körperlich anwesend und haben morgens alle einen Corona-Schnelltest gemacht. Nach den ersten Tagen in der Akademie, in denen viel Organisatorisches geklärt wird, gehen die Auszubildenden dann erst einmal ins Homeschooling.

Bewerbung für Ausbildung im August noch möglich

Um dem Pflegekräftemangel etwas entgegen zu setzten, starten an der Hans-Prinzhorn-Klinik zwei Gruppen pro Jahr. Für die Ausbildung ab August sind schon Bewerbungen möglich.