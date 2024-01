Organspende HTV Hemer: Organspende rückt am Samstag in den Fokus

Hemer Der HTV Hemer macht sich für Organspenden stark und informiert am Samstag, 3. Februar, im Grohe-Forum. Dort werden auch Tattoos gestochen.

Dass der Handballsport beim HTV die größte Rolle spielt, liegt auf der Hand. Dass sich die Mannschaften aber nicht nur auf dem Spielfeld geschlossen präsentieren, sondern auch außerhalb des Grohe-Forums eine starke Einheit bilden, wird jetzt wieder deutlich, denn der Verein aus Hemer beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Organspende. „Getreu unserer HTV-Philosophie engagieren wir uns auch für das Gemeinwohl. Im vergangenen Jahr haben wir sehr erfolgreich die Hilfsmaßnahmen ‚Kauf ein Teil mehr‘ als Unterstützung für die Tafel und dann die DKMS-Registrierung auf den Weg gebracht“, freut sich Michael Jochheim, stellvertretender Vorsitzender des HTV.

Marius Schaefer lebt mit zwei gespendeten Lungenlappen

Und jetzt geht es mit dem sozialen Engagement weiter: Der HTV möchte die Organspende in den Blickpunkt rücken, denn der Bruder von Nele Schaefer, Spielerin der 1. Damen-Mannschaft, lebt seit über zehn Jahren mit einer Organspende. Marius Schaefer hat im Alter von elf Jahren von seinen Eltern jeweils einen Lungenlappen als Organspende erhalten. Er fühlt sich berufen, die Organisation „Junge Helden“ zu unterstützen. Der Verein ist am Samstag mit einem Info-Stand vor Ort, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, Organspender zu werden, weil man dadurch Menschenleben retten kann. Auch Marius Schaefer wird im Grohe-Forum sein und Fragen zum Thema beantworten.

Karina Zutter sticht Organspende-Tattoos

Am Samstag, 3. Februar, um 16 Uhr, möchte der HTV vor den Heimspielen der 1. Herren- und der 1. Damen-Mannschaft zum Thema Organspende informieren und bietet zudem etwas Besonderes an: Im Grohe-Forum kann man sich an diesem Tag das bekannte Tattoo Optlnk kostenlos stechen lassen. Karina Zutter bietet dies von 16 und 21 Uhr an, bittet aber um vorherige Anmeldungen über diesen Link.

