Hubschrauber landet für Notfall auf Schulhof in Sundwig

Hemer. Die Landung eines Hubschraubers auf einem Schulhof hat in Sundwig für Aufsehen gesorgt.

Für einen häuslichen Notfall landete am Montagmorgen ein Rettungshubschrauber an der Freiherr-vom-Stein-Schule. Hierzu wurde auch ein Notarzt aus Menden alarmiert, weil sich der Hemeraner Notarzt in einem anderen Einsatz befand. Aufgrund der Erkrankung des Patienten entschied der Notarzt, dass eine Verlegung in eine Spezialklinik erforderlich sei und ließ einen Rettungshubschrauber alarmieren, berichtet die Feuerwehr. Die Feuerwehr sicherte die Landung mit dem Löschfahrzeug ab.