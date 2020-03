Brand Hund wittert das Feuer und schlägt an

Hemer. Einen Brandmelder gab es nicht, diese Rolle übernahm der Hund der Familie: Aus ungeklärter Ursache brach in der Nacht zu Mittwoch kurz vor 4 Uhr auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses an der Jübergstraße Feuer aus. Der Hund bellte und jaulte. Als sein Besitzer aufstand, bemerkte er zunächst nur leichten Brandgeruch, den auch schon eine andere Frau aus der Nachbarschaft wahrgenommen hat. Sie alarmierte die Feuerwehr.

Die Familie weckte die anderen Hausbewohner und verließ das Gebäude. Erst danach entdeckte der Familienvater die Ursache für die Brandgase. Er versuchte vergeblich, die Flammen auf der Terrasse zu ersticken. Die Feuerwehr löschte dann den Brand. Es entstand erheblicher Sachschaden an Rollläden, Tür und Holzboden. Die Hitze war so groß, dass die Scheibe einer Terrassentür zersprang. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Feuerwehr erinnert daran, dass das Anbringen eines Rauchmelders Pflicht ist und im Ernstfall Leben retten kann. Sie hat kein Verständnis dafür, wenn in einer Wohnung kein Rauchmelder installiert ist.