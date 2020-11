Identitätsdiebstahl für Dating-Portale

Irgendwann ist immer das erste Mal – das galt am Donnerstagmorgen auch für Amtsrichter Dr. Michael Ozimek. Der Vorsitzende Richter des Schöffengerichts sah sich mit einem Fall konfrontiert, den er bislang so auch noch nicht erlebt hatte. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten, der derzeit in Wuppertal lebt, folgendes vor: Der 37-Jährige soll sich von 2017 bis 2019 in 17 Fällen auf unterschiedlichen kostenpflichtigen Partnerschafts- und Dating-Portalen angemeldet haben. Bei der Registrierung habe er aber nicht seine eigenen Kontaktdaten und Bankverbindung angegeben, sondern bediente sich dafür im Familien- und Bekanntenkreis, auch von den Daten der Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer und der LWL-Klinik Iserlohn, wo er zeitweise untergebracht war, machte er nicht halt.

Seit 19 Jahren abhängig vonKokain und Amphetaminen

Der Staatsanwalt wertete das als ein Vergehen nach Paragraph 263 a StGB, hier regelt der Gesetzgeber den sogenannten „Computer-Betrug“. Dieser Straftatbestand gilt seit 1986 als Ergänzung zum „normalen“ Betrug nach Paragraph 263 StGB. Der Unterschied: Wurde bisher bestraft, wer eine täuschungsähnliche Handlung gegenüber einer Person „aus Fleisch und Blut“ vornahm, so betrifft die Ergänzung Täuschungen gegenüber Computersystemen. „Es handelt sich dabei um das häufigste Delikt im Rahmen der Computerkriminalität“, erklärte Richter Dr. Ozimek. Der Staatsanwalt sah folgendes als erwiesen an: Der Beschuldigte habe, um sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu beschaffen – in seinem Fall die Dienste einer Dating-Plattform – das Vermögen eines anderen – in diesem Fall der Anbieter der Dienste – dadurch beschädigt, dass er das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs durch die unbefugte Verwendung von Daten (z.B. der LWL-Kliniken) beeinflusst.

Kurz gesagt: Er habe sich, weil er nicht zahlen konnte, den Computern gegenüber als jemand anderes ausgegeben. Der Angeklagte, kurz geschorene dunkle Haare, schwarzer Bart, räumte sämtliche Taten ein und zeigte sich einsichtig. Eindrücklich schilderte er sein Leben auf der schiefen Bahn. Er sei seit 19 Jahren abhängig von Kokain, Amphetaminen und THC. „Wenn ich unter Drogen bin, dann bin ich ein anderer Mensch. Mein Vater kann es bezeugen“, sagte der Wuppertaler und deutete auf den Angehörigen im Publikum. Das Ergebnis seiner Sucht: 15 Einträge im Vorstrafenregister – von Diebstahl, gemeinschaftlichem Raub und Körperverletzung in der Jugend bis zu Betrug und immer wieder Beförderungserschleichung. Eine Haftstrafe wegen Körperverletzung hat er 2007 abgesessen. Dazwischen immer wieder Therapien – aber ohne Erfolg. Ein Leben im Drogenrausch. „Fragen sie mich nicht, wie ich das durchgehalten habe“, so der Angeklagte. Aber warum gerade Dating-Portale und dann gleich 17 verschiedene? – wollte Dr. Ozimek wissen. Der Angeklagte: „Es ist mir heute schon ein bisschen peinlich, aber in den Momenten, in denen ich mich angemeldet habe, hatte ich immer so Triebe und wollte Frauen kennenlernen“.

Ob es denn geklappt habe? – wollte das Gericht wissen. Antwort: „Nein. Das lohnt sich nicht.“ Das Glück des Angeklagten: Die Portale haben die Mitgliedschaften lediglich gekündigt, Forderungen machen sie gegen den Wuppertaler nicht geltend. Für Richter Dr. Ozimek stand fest: „Etwas Vergleichbares ist mir bislang noch nicht vorgekommen. Diebstahl oder Körperverletzung sind typisch, aber die Anmeldung bei Online-Dating-Portalen ist eine eher ungewöhnliche Folge des Drogenmissbrauchs.“

Dann schilderte der Angeklagte seine Bemühungen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen: Seit seiner Entgiftung im August sei er clean und wohne derzeit in der betreuten Wohngruppe einer Wuppertaler Suchthilfeeinrichtung, wo er auf einen Langzeittherapieplatz warte. Er wolle alles dafür tun, um es diesmal zu schaffen.

Ein Jahr und sechs Monate aufBewährung und Sozialdienst

Bei der Urteilsverkündigung lobte Richter Dr. Ozimek den Angeklagten: „Sie sind einer der wenigen, dem man glauben kann, dass er von seiner Drogensucht loskommt. Immerhin sind sie seit drei Monaten abstinent, nach 19 Jahren Abhängigkeit.“ Jedoch gelte es bei der Straffindung auch die vielen Vorstrafen zu berücksichtigen.

Das Urteil: Ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung mit einer außerordentlich langen Bewährungsfrist von drei Jahren sowie 100 Stunden Sozialdienst. „Sie haben schon viel erreicht und das wollen wir ihnen nicht verbauen“, sagte der Richter im Hinblick auf die Aussetzung der Strafe zur Bewährung, dadurch sei eine Therapie und somit auch ein Neuanfang möglich. Die 100 Sozialstunden sorgten dafür, „dass sie auch spüren, dass sie verurteilt wurden!“