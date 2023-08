Ihmert feiert Schützenfest: Infos zu Programm und Preisen

Ihmert. Nach vier Jahren wird in Ihmert wieder Schützenfest gefeiert. Das erwartet die Besucher an den vier Festtagen.

Das Dorf ist in ein grün-weißes Fahnenmeer getaucht, das Festzelt an der Gemeindehalle steht bereit: Nach vier Jahren wird in Ihmert wieder Schützenfest gefeiert. Für das Königspaar Gerd Wichmann und Silvia Engel sowie das Jugendpaar Davina Kraft und Noah Biggeleben endet dann die bislang längste Regentschaft in der Geschichte des BSV.

Festprogramm beginnt am 25. August

Das offizielle Festprogramm beginnt am Freitag, 25. August. Um 17.45 Uhr treten die Kompanien und Spielmannszüge an der Tütebelle an, um dann Oberst und Königspaar abzuholen. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal findet um 20.30 Uhr der Große Zapfenstreich auf dem Sportplatz statt. Musikalisch wird er durch den Musikzug Langenholthausen und das Trommlerkorps Eisborn gestaltet, die den BSV über das ganze Wochenende begleiten. Ab 21 Uhr folgt die Bierprobe mit großer Party von Discjockey Marius.

Bei der Offiziersversammlung besprach der BSV Ihmert den Ablauf des Schützenfestes vom 25. bis 28. August. Foto: Privat

Vogelschießen am Samstag

Am Festsamstag, 26. August, treten alle Kompanien nach dem morgendlichen Kanonenböllern um 9.30 Uhr an der Tütebelle an. Von dort führt der Festzug zum Frühstück beim Königspaar. Um 12 Uhr beginnt das Vogelschießen am Festzelt mit großem Platzkonzert.

Proklamation abends im Festzelt

Zunächst wird die Jugend auf den Adler anlegen, um die Nachfolger von Königin Davina Kraft und Noah Biggeleben zu ermitteln. Nach der Jugend geht es dann um die Nachfolger von Gerd Wichmann und Silvia Engel, die am Abend beim Festball proklamiert werden. Um 20 Uhr tritt das Bataillon für den Einmarsch des Königspaares an. Der Festball mit Proklamation beginnt um 20.20 Uhr.

Der BSV ist stolz darauf, die „Amigos“ aus Garbeck für den Festball nach Ihmert holen zu können. Die Kultband aus dem Sauerland hatte zuletzt in Evingsen für eine Riesenstimmung gesorgt. Mit Top-40-Partyhits und Oldies will die über 12-köpfige Band das Festzelt zum Beben bringen.

Beste Stimmung herrschte auf dem Schützenfest 2019 in Ihmert. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

„De Putkapel“ aus Holland wieder im Festzug

Am Sonntag steht der große Festzug im Mittelpunkt. Die Kompanien werden mit ihren Musikvereinen im Sternmarsch auf den Schulhof marschieren, wo sie sich nach einem kleinen Platzkonzert formieren. Ab 15.30 Uhr führt der Festzug über die Heinrich-Goswin-Straße, Ostfeldstraße, Ihmerter Straße, Westendorfstraße und Ringstraße zum Festplatz. Die Ihmerter freuen sich auf ein Wiedersehen mit „De Pukapel“ aus Sneek.

Nach sechs Jahren sind die stimmungsvollen Niederländer wieder zu Gast und werden für einen ganz anderen Marschrhythmus sorgen. Der Musikzug Langenholthausen, das Trommlerkorps Eisborn, die 58th Scottish Volunteers aus Iserlohn und das Trommlerkorps des TV Deilinghofen bereichern den Festzug. Im Festzelt folgen Platzkonzert, Gratulationscour und abendlicher Ausklang. Kaffee und Kuchen werden angeboten.

De Putkapel aus Sneek macht Stimmung. Foto: Gunnar Heesmann

Am Montag, 28. August, gibt es um 15 Uhr ein buntes Kinderprogramm mit Kinderliedermacher Werner Kötteritz und Freifahrten. Die Kinder treffen sich diesmal ohne Festzug direkt im Festzelt. Krönender Abschluss des Schützenfestes wird ab 20 Uhr der traditionelle Dorfabend mit der Band „SAM Tanzmusik“ sein.

Festticket bereits im Dorfladen erhältlich

Erstmalig bietet der BSV für alle Nichtmitglieder ein Schützenfestticket an, das für alle drei Abende gilt und bereits ermäßigt im Vorverkauf und noch am Freitagabend für 15 Euro im Dorfladen erhältlich ist. Als Musikbeitrag kostet der Einzeleintritt ins Festzelt am Freitag und Montag fünf Euro, am Samstag acht Euro. Das Bier wird zwei Euro kosten.

Gerd Wichmann und Silvia Engel regieren als Königspaar den BSV Ihmert. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Grußwort des Königspaares 2019 - 2023

Liebe Schützenschwestern,liebe Schützenbrüder,

liebe Freunde und Gäste,

nun sind es nur noch einige Tage bis zum Ihmerter Schützenfest. Wir freuen uns sehr, mit euch einen schönen Abschluss feiern zu dürfen.

Vier außergewöhnliche Regentschaftsjahre liegen nun hinter uns. Nachdem wir 2019 ein tolles Schützenfest feierten durften, veränderte sich im März 2020 durch Corona alles. Aufgrund der Pandemie musste in den Schützenjahren 2020 und 2021 eine unfreiwillige Pause eingelegt werden. Schützenfeste waren nicht möglich und andere Aktivitäten waren auch sehr stark eingeschränkt. Dennoch haben wir zusammen mit dem Prinzenpaar und unserem großartigen Hofstaat in dieser Zeit versucht, das Bestmöglichste unter den damaligen Corona-Beschränkungen zu realisieren. So erfolgten die Besuche des königlichen Nikolaus- und Osterhasenpaares mit guter Laune, Freude und viel Spaß auf Abstand. Besonders zu erwähnen ist die gelungene, perfekt organisierte Überraschungsparty des Hofstaates, über die wir uns sehr gefreut haben. Zum Bergfest durften wir wieder Gas geben, auf der Kartbahn konnte es nicht schnell genug gehen.

Ab dem Schützenjahr 2022 war es dann endlich wieder möglich, ohne Corona-Auflagen unsere Regentschaft zu genießen. So wurden Aktivitäten und Feiern der einzelnen Kompanien, sowie befreundeter Vereinen besucht. Auch der Königsball konnte stattfinden und war für uns das Highlight unserer Regentschaft.

Erstmalig in der Vereinsgeschichte ging diese Regentschaft in eine zweijährige Verlängerung, doch nun neigt sich auch unsere Königszeit dem Ende entgegen. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um uns bei unserem Prinzenpaar und tollen Hofstaat zu bedanken, die uns in dieser schwierigen Zeit jederzeit unterstützt haben, ohne Euch wäre es nicht möglich gewesen , so viele schöne Momente zu erleben.

Ferner möchten wir uns beim Vorstand, bei den einzelnen Kompanien, Freundschaftsvereinen, Gastvereinen und bei allen, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen, recht herzlich bedanken.

Allen Königsanwärtern wünschen wir eine ruhige, treffsichere Hand und ein scharfes Auge. Dem neuen Königspaar wünschen wir alles Gute und eine unvergessliche Regentschaft.

In Vorfreude auf das anstehende Schützenfest laden wir alle Schützen, Bürger und Gäste herzlich ein, mit uns ein harmonisches und fröhliches Schützenfest 2023 zu feiern.

Ein dreifaches Horrido auf das Schützenwesen.

Euer Königspaar Gerd Wichmann und Silvia Engel

