Ihmert: So schützt man sich vor Hackerangriffen

Hemer Karten Zimmer erkärte beim Bürgertreff in Ihmert, warum jeder irgendwann Opfer eines Hackerangriffs werden kann. Das lässt sich dagegen tun.

Ein spannendes Thema erwartete die Besucher am Donnerstagabend, 25. Januar, beim Bürgertreff Berkenhoff in Ihmert. Der Diplom-Informatiker, EDV-Sachverständiger und IT-Forensiker Karsten Zimmer aus Menden referierte auf Einladung vom Bürgerverein „Wir in Ihmert“ zum Thema Datensicherheit und zeigte dabei auf, wie sicher beziehungsweise unsicher Daten sind. Was hinterließ der Vortrag bei den Besuchern? Ganz klar, ungläubige Gesichter. Kaum einer von ihnen hätte gedacht, dass es für Hacker so leicht ist, an Daten zu kommen.

Eigentlich referiert Zimmer meistens vor Unternehmen. Jedoch betrifft die ganze Thematik durch zunehmendes Homeoffice als Fallstrick auch mehr und mehr Privatpersonen. Und ist der Hacker dann erst einmal auf dem Rechner eingeloggt, kann er auch sensible Vereinsdaten stehlen. In Zeiten von Homeoffice spionieren Hacker über soziale Medien wie beispielsweise Facebook die Angestellten von Unternehmen aus. Über die Computer der Angestellten im oftmals nicht gut genug abgesicherten Netzwerk daheim gelangen sie schließlich auch an die Daten der Firmen. Firmen, in die man als Person nur mit Ausweis und anderen Zugangsvoraussetzungen kommt, haben teilweise digital alle Tore geöffnet und laden Hacker förmlich ein. Hacker verschlüsseln sensible Daten dann nicht nur, sondern veröffentlichen diese zum Teil auch.

Vortrag zur Cybersicherheit in Ihmert zeigt Schwachpunkte von Handys

Bei seinem Vortrag rund um die Cybersicherheit bezog Zimmer die Zuhörer immer wieder mit ein, lebt solch ein Vortrag nach seiner eigenen Aussage doch von Zwischenrufen. So ging Zimmer zwischendurch durch die Reihen und checkte, wie sicher die Mobiltelefone der Besucher in Bezug auf einen Zugriff von außerhalb sind. Die Technik macht es möglich: ein Handy kann so manipuliert werden, dass ein Dritter nicht nur Geschriebenes, sondern auch Gesprochenes abfangen kann. Siri oder Google Assistant bieten hierbei große Gefahren, die sich durch ein einfaches Ausschalten der Funktion verhindern lassen.

Des Weiteren gab Zimmer Tipps, wie man sich selbst ein Passwort-System aufbauen kann. Dabei wählt man beispielsweise ein einfaches Wort wie Feuerstein und setzt irgendwo dazwischen zum Beispiel einen Bindestrich ein. Dieses Passwort lässt sich dann für verschiedene Anmeldungen modifizieren. Wenn es beispielsweise um Facebook geht, könnte dann ein fb noch in das Wort eingebaut werden.

Daten werden in die Cloud hochgeladen

„Die Daten kommen in die Cloud, damit sie jemand klaut“, gab Zimmer schmunzelt zu bedenken. Personenbezogene Daten dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nicht ausgelagert werden. Dass jeder betroffen ist, zeigt die Tatsache, dass jeder, der eine E-Mail-Adresse hat, auf eine Cloud zurückgreift.

Fassungslos verfolgten die Zuhörer teilweise die Ausführungen von Zimmer. Alle waren sich einig, es ist nicht mehr beherrschbar. „Es ist nicht die Frage, ob sie angegriffen werden, sondern wann“, nahm Zimmer allen die Illusion von Datensicherheit. Ist es dann einmal passiert, was tun? „Zahlen Sie was, ist das ein Rattenschwanz“, warnt er.

Selbstverständlich war in Ihmert auch der Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT) ein Thema. Zimmer selbst als Fachmann, der für die Staatsanwaltschaft und für das Landeskriminalamt arbeitet, hat für die Panne nur ein Wort übrig: „Schlamperei!“. Er selbst hat früh vor den Gefahren gewarnt. as

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer