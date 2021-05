Ihmerter Schule und Kita arbeiten für die Umwelt zusammen

Hemer. Die beiden Einrichtungen haben mit einer Baumpflanzung im Blühwald ihren Zusammenhalt symbolisch bekräftigt.

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule kann auch in diesem Jahr in Ihmert pandemiebedingt nicht wie sonst üblich stattfinden. Normalerweise werden im Laufe eines Jahres vor Schulbeginn viele gemeinsame Projekte angegangen, so zum Beispiel ein gemeinsamer psychomotorischer Bewegungsparcours in der Sporthalle, die Hospitation der Maxikinder in der Schule oder ein gemeinsamer Walderkundungstag.

Doch trotz all dieser Umstände, die die gemeinsamen Aktionen zum Stillstand gebracht haben, entstand durch Initiative der KTE Sternenburg die Idee, die Zusammenarbeit symbolisch mit einer Baumpflanzung durch die Ihmerter Schule zu bekräftigen und im Blühwald „wachsen“ zu lassen. So konnte im Rahmen der Möglichkeiten doch noch etwas Gemeinsames gestaltet werden.

