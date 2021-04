Im Finale zählt für Rahel aus Hemer jede Stimme

Hemer/Berlin. Rahel aus Hemer singt am Sonntag im Finale von „The Voice Kids“.

Bis ins Finale hat es Rahel geschafft und neben dem Team „Fanta“ auch ein Millionenpublikum vor dem Fernseher begeistert, am Sonntag geht es um den Titel. Die Zuschauer bestimmen, wer Sieger bei „The Voice Kids 2021“ wird. Die zehnjährige Rahel aus Bredenbruch hofft auf die Unterstützung der Hemeraner und Iserlohner. Online und per Telefon zählt jede Stimme!

Seit Dienstag ist Rahel mit ihrer Familie – nur Schwester Naemi ist wegen des Schulunterrichts daheim geblieben – in Berlin und bereitet sich auf die Show vor. Die Familie wohnt in einem Appartement, täglich findet ein Coaching mit Smudo und Michi Beck statt. Die Proben und Dreharbeiten im Studio Berlin Adlershof sorgen für ein volles Programm.

Direktes Finalticket im Team der „Fantas“

Rahel erhält von Smudo und Michi den Fast-Pass in das Finale von The Voice Kids. Foto: Claudius Pflug / Sat.1 / SAT.1

Das große Voice Kids-Finalwochenende startet am heutigen Samstag um 20.15 Uhr auf Sat.1 In den Sing-Offs entscheidet sich, welche Talente sich für einen der begehrten Plätze im Showfinale qualifizieren. Wer wird von den Coaches Stefanie Kloß, Alvaro Soler, Wincent Weiss und den „Fantastischen 2“ Smudo & Michi Beck zu den Finalisten gewählt? Rahel sitzt bereits auf einem der begehrten Finalstühle. Sie hat in den Blind Auditions mit ihrem starken Auftritt einen Vierer-Buzzer bekommen und die „Fantastischen 2“ so von sich in den Battles überzeugt, dass sie das junge Stimmtalent direkt per „Fast Pass“ ins Finale schicken - damit überspringt Rahel die Sing-Offs. So kann sie heute zusammen Emily (13, vom Team Steffi), Isabella (11, vom Team Alvaro), und Henriette (10, vom Team Wincent) relativ entspannt zuschauen, welche weiteren acht Talente es den vier Powergirls gleichtun und den Sprung ins große Finale schaffen.

Live-Show mit Solo-Song und Team-Performance

Der Sonntag dürfte für Rahel dann der aufregendste Tag werden, es geht in die Live-Show. Wer ist von den zwölf Talenten die beste junge Stimme von „The Voice Kids“ 2021? Welches Talent begeistert im großen Finalshow-Opening mit Mark Forster am meisten? Wer gibt mit seinem Solo-Song so richtig Gas? Und wer sticht bei der Team-Performance mit dem eigenen Coach besonders heraus? Im Finale sind die Zuschauer am Buzzer: Sie entscheiden allein, welches Talent den Voice-Kids-Thron erklimmt. Ab Showstart können sie zum ersten Mal online auf www.thevoicekids.de und via Telefon abstimmen. Wir drücken Rahel die Daumen!