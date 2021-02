Im Hafturlaub zwei junge Hemeraner ausgeraubt

Hemer. Ein 22-Jähriger muss sich wegen räuberischer Erpressung vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts verantworten.

Wegen schweren erpresserischen Menschenraubs muss sich ein 22-jähriger Angeklagter aus Hemer vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts verantworten. Er hat zugegeben, dass er im April 2018 mit zwei immer noch unbekannten Mittätern zwei junge Männer in Hemer überfallen hat. Als die beiden Geschädigten kein Geld dabei hatten, durchsuchten die Räuber deren Auto und nahmen eine hochwertige Uhr und einen Gürtel an sich. Anschließend zwangen sie die Opfer, mit ihnen zu zwei Geldautomaten zu fahren und insgesamt 520 Euro abzuheben.

Einer der beiden Hauptbelastungszeugen bestätigte vor Gericht, dass ihn der Angeklagte zu Beginn des Ganzen geschlagen und anschließend gezwungen hatte, sein Konto abzuräumen. Nach der Schilderung der Ereignisse wunderte sich der Vorsitzende Richter Jörg Weber-Schmitz, warum der Zeuge dabei „so freiwillig mitgemacht“ hatte. „Ich wusste, dass der Angeklagte schon mal Waffen in einem Konflikt eingesetzt hatte“, begründete der Zeuge seine weitgehende Kooperation mit den Tätern. Während der Autofahrt habe man ihm „noch mehr Schläge“ angedroht, wenn er sich auf dem Rücksitz weiterhin „so breit“ mache. Am Ende der ganzen Aktion ließ der Angeklagte noch ein Messer sehen, das offenbar ebenfalls Eindruck auf den Zeugen machen sollte. „Egal was passiert - er würde uns immer wieder finden“, gab dieser die Drohung wieder, die offenbar darauf zielte, dass der junge Mann und seine beiden Begleiter nicht zur Polizei gehen sollten.

Opfer leidet unter denFolgen des Raubes

Der Zeuge berichtete ausführlich von den nachhaltigen Folgen der Aktion für sein (Seelen-)Leben: Ein bis zwei Jahre lang habe er ständig an das Ereignis gedacht, starke emotionale Einschränkungen empfunden und sein Vertrauen in andere Menschen verloren. Dazu trug offenbar auch bei, dass er den Angeklagten schon aus der Grundschule kannte. Dieser hatte mittlerweile drei Jahre Jugendstrafe wegen einer gefährlichen Körperverletzung und Untersuchungshaft hinter sich. Dadurch hatte er viel Zeit, über sich und sein Leben nachzudenken.

„Da gibt es eigentlich keine Entschuldigung“, wandte er sich vor dem Hintergrund der gemeinsamen Grundschulzeit an den Zeugen. „Eine ehrlose Sache – ich wünschte, es wäre nicht passiert. Ich hoffe, wir können irgendwann darüber reden. Ich werde dir nichts tun.“ Darüber hinaus gab er dem Zeugen das während der Erpressung abgehobene Geld zurück und legte noch ein paar Euro Zinsen obendrauf. Und eine Erklärung: Er sei damals gerade aus der Haft gekommen und ihm habe jemand sein Geld geklaut. Das sei der Anlass für die ehrlose Tat gewesen. Der Zeuge zeigte sich versöhnlich: „Ich nehme die Entschuldigung an.“

Angeklagtem drohenweitere Jahre Gefängnis

Tatsächlich befand sich der Angeklagte während der üblen Erpressung im Hafturlaub. Der Vertreter der Jugendgerichtshilfe berichtete von den unmittelbaren Konsequenzen: Aus dem offenen Vollzug mit Hafturlauben in Hemer wurde ein geschlossener und nach Verbüßung der Jugendstrafe eine Untersuchungshaft. Nun drohen dem Angeklagten weitere Jahre im Gefängnis. Seine bisherigen Aufenthalte hat er allerdings gut genutzt – für den Schulbesuch und eine Berufsausbildung zum Maurer. „Er nutzt alle Angebote“, erklärte der Vertreter der Jugendgerichtshilfe und regte eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht an. Der 22-Jährige sei „deutlich ruhiger geworden“ und habe Ressourcen, die er in Zukunft hoffentlich nicht mehr so „ungünstig“ einsetzen werde. Das Urteil soll nach den Plädoyers am 24. Februar verkündet werden.