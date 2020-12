Im Ruhestand in ehrenamtlichem Engagement aufgegangen

Peter Reinhard hat sich in vielen Bereichen engagiert. Am 19. Dezember ist er im Alter von 83 Jahren gestorben.

Hemer. Peter Reinhard ist am Samstag, 19. Dezember, im Alter von 83 Jahren verstorben. Diese Nachricht sorgt für große Bestürzung, denn der Hemeraner hat sich mit seinem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement nicht nur für seine Heimatstadt verdient gemacht. Dafür ist er zusammen mit seiner Ehefrau Ursula am 27. März dieses Jahres von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden. Ursula Reinhard ist im April 2020 verstorben.

Peter Reinhard ist in Hemer aufgewachsen, hat später die Internatsschule „Landschulheim am Solling“ in Holzminden besucht. Im Anschluss hat er im Bereich Druckerei und Papier seine Ausbildung gemacht. Nach dem Tod des Vaters Max Reinhard im Jahr 1966 hat er in der Papiergroßhandlung Gebrüder Reinhard die Bereiche Rechnungswesen und Finanzen geleitet. Die Papiergroßhandlung hat er zusammen mit weiteren mittelständischen Papiergroßhandlungen 1988 zum bundesweit tätigen Unternehmen Papier Union zusammengeführt. Bis 1995 war er in der Geschäftsführung der Papier Union tätig.

Danach hat er seine ehrenamtlichen Tätigkeiten beim Verkehrsverein der Stadt Hemer begonnen. Vielen sind die immer minutiös geplanten Stadtrund- und Studienfahrten in Erinnerung. Hier zeigte sich stets die enge Zusammenarbeit des Ehepaars Reinhard: Ursula Reinhard übernahm den kulturellen Teil, Peter Reinhard die fahrplanmäßige Organisation. Da ihm Blumen und Gärten immer ein Anliegen waren, hat er zudem die Landesgartenschau in Hemer unterstützt. Hier war es bis vor wenigen Wochen noch im Vorstand des Fördervereins. Die Wirtschaftsinitiative und die Werbegemeinschaft waren ein weiteres Betätigungsfeld. Die von seiner Frau betreute Städtepartnerschaft mit Doberlug-Kirchhain unterstützte er ebenfalls.

In der evangelischen Kirchengemeinde war er 16 Jahre als Presbyter tätig und engagierte sich im Friedhofsausschuss. Am Finanzgericht in Münster war er aufgrund seiner beruflichen Sachkunde ehrenamtlicher Richter. Da die Familie Reinhard sich 1820 als Papiermacher in Hemer niedergelassen hatte, fühlte er sich der Papiergeschichte verbunden. Er war als Beisitzer Vorstandsmitglied bei den internationalen Papierhistorikern in Basel.

Ein großes Hobby von Peter Reinhard war die Eisenbahn- und Straßenbahngeschichte. Seitdem der Urgroßvater Gustav Reinhard sich bereits als Kommerzienrat für die Bahnstrecke nach Hemer eingesetzt hatte, gab es eine familiäre Beziehung zur Eisenbahn, die er an seine Söhne quasi in die fünfte Generation vererbt hat. Bei der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte e.V. (DGEG) war er seit 1969 Mitglied und viele Jahre im Vorstand als Schriftführer und später als Geschäftsführer für den kommerziellen Teil des Vereins tätig. Eisenbahngeschichte vor Ort betrieb er mit den Straßenbahnfreunden Hemer, wo vor allem die Geschichte der Iserlohner Kreisbahn im Vordergrund steht. Junge Hemeraner haben ihn bei den Einsätzen der kleinen Dampfeisenbahn auf dem Weihnachtsmarkt in historischer Eisenbahneruniform beim Verkauf der Fahrkarten kennengelernt.

„Wir trauern um eine große Persönlichkeit unserer Stadt. Peter Reinhard hat Hemer mit seinem ehrenamtlichen Engagement außerordentlich bereichert. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie“, zeigt sich auch Bürgermeister Christian Schweitzer betroffen über den Tod des beliebten Hemeraners. Die Trauerfeier und Beisetzung finden aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im engsten Familien- und Freundeskreis statt.