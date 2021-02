Im Sundwiger Messingwerk stehen die Bänder still

Hemer. Etwa 200 IG-Metall-Mitglieder streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Kundgebung auf dem Marktplatz.

„Seid laut, aber haltet Abstand“, tönt es aus den Lautsprechern des IG-Metall-Fahrzeuges. Zu hören ist Torsten Kasubke, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Märkischer Kreis. Am Mittwoch haben sich die Beschäftigten des Sundwiger Messingwerks zu einem Warnstreik zusammengefunden. Ursache dafür ist, dass der neue Eigentümer des Werks, die Deutsche Invest Mittelstand, aus der Tarifbindung ausgestiegen ist. Im Messingwerk arbeiten rund 340 Mitarbeiter. Laut ersten Schätzungen von IG Metall haben sich etwa 200 Gewerkschaft-Mitglieder am Demonstrationszug beteiligt.

Demonstrationszug vom Werk bis in die Innenstadt

Etwa um 13 Uhr geht es am Sundwiger Messingwerk los. Torsten Kasubke ruft alle Ordner zusammen, damit auch die Abstandsregelungen eingehalten werden. Die Demonstration wurde von der Kreispolizeibehörde genehmigt – unter der Voraussetzung, dass man sich an die Corona-Vorschriften hält. „Ich weiß zwar nicht, wie viele wir sind. Aber die Bänder stehen still“, hört man den IG-Metall-Bevollmächtigten aus den Lautsprechern rufen. Die zentrale Forderung der Gewerkschaft ist, dass die Deutsche Invest Mittelstand wieder als Vollmitglied in den Arbeitgeberverband eintritt und somit auch die Tarifbindung sichergestellt ist. Verhandlungen mit dem Arbeitgeber sind, so IG Metall, gescheitert. Deswegen haben die Beschäftigten mit dem Warnstreik ein erstes Zeichen gesetzt.

„Wir werden abwarten, was die nächste Verhandlungsrunde ergibt. Dann könnte es auch sein, dass es 24-Stunden-Streiks gibt“, erklärt Udo Schneider, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender beim Sundwiger Messingwerk. Heute ist er allerdings nicht als Betriebsrat, sondern als Mitglied der IG Metall bei der Sache. Ein wichtiger Unterschied: Als Betriebsrat darf er nicht zum Streik aufrufen.

Von der Polizei begleitet geht es dann weiter in Richtung Innenstadt. Über die Hönnetalstraße geht es über die Kreuzung am Alten Amtshaus und schließlich zum Marktplatz. Dort ist schon eine Bühne für die Kundgebung aufgebaut. „Man hat uns versprochen, es bleibt beim Alten. Aber so ist es nicht gekommen“, schildert Torsten Kasubke den Übergang von dem vorherigen Besitzer Diehl zur Deutschen Invest Mittelstand. „Wir lassen uns den Tarifvertrag nicht nehmen“, ruft er von der Bühne hinab und erntet darauf Applaus und das Rattern der Ratschen. Fast der gesamte Marktplatz ist voll von Menschen in roter IG-Metall-Bekleidung. Das liegt auch an den Abstandsregeln, die für 1,5 Meter Platz zwischen den Gewerkschaftlern sorgen.

Solidaritätsbekundungen von Firmen in der Umgebung

Solidaritätsbekundungen gibt es auch von anderen Firmen aus Hemer und Menden. „Bleibt am Ball“, erklärt Maik Horn, Betriebsratsvorsitzender vom Grohe-Standort in Hemer und erinnert an den Arbeitskampf, den er mit seinem Unternehmen geführt hat. Auch Friedhelm Florek, Betriebsratsvorsitzender bei Schulte & Co. sowie Dirk Radtke, der vor etwa drei Jahren als Betriebsrat die Verhandlungen mit dem Mendener Arbeitgeber KME (heute HME) geführt hat, richten auf der Bühne am Marktplatz ihre Solidaritätsbekundungen aus. Torsten Kasubke betont noch einmal, dass es zu weiteren Warn- oder auch 24-Stunden-Streiks kommen kann.