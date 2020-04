Im Vereinskalender regiert wegen Corona der Rotstift

Unter dem Stillstand durch die Corona-Pandemie leiden Freundschaften, das Miteinander, die Gemeinschaft und ganz heftig das Vereinsleben. Nicht nur die regelmäßigen Zusammenkünfte ruhen, reihenweise kippen große Veranstaltungen. Die Schützenvereine trifft das in besonderer Weise, denn sie richten traditionell die größten Feste in den Ortsteilen aus. Osterfeuer, Rock im Mai oder Schützenfest – viele Aktivitäten wurden gestrichen. Jetzt bangen die Schützen auch finanziell um ihre Zukunft, die Vorstände sind alarmiert und sehnen sich nach Normalität.

Der BSV Hemer musste als erster sein Schützenfest absagen. Es sollte eigentlich vom 22. bis 25. Mai erstmals komplett am Haus Hemer stattfinden. Der frühe Termin im Jahr ist in der Krise zum großen Nachteil geworden. Gleich nach dem am 15. März erlassenen Verbot öffentlicher Veranstaltungen und der Zusammenkünfte in Vereinen hatte der BSV entschieden, sein Fest für 2020 zu streichen. „Es war für uns der letzte Zeitpunkt, die Notbremse zu ziehen, um weitgehend kostenfrei aus den Verträgen herauszukommen“, sagt Vorsitzender Christoph Bürger. Das Fest soll im Mai 2021 nachgeholt werden.

Für das Königspaar Christoph Hoffmann und Heidi Holland-Moritz verlängert sich die Regentschaft damit um ein Jahr. Beide werden in dieser Zeit als Majestäten etwas kürzer treten und mit ihrem Hofstaat wieder aktiver als Musiker bei den Musikfreunden mitwirken. „In Festzügen gehen wir als Musiker mit, bei der Gratulation sind wir das Königspaar“, sagt Christoph Hoffmann.

Nachholen muss der BSV Hemer seine Jahreshauptversammlung. Abgesagt ist auch das Osterfeuer. Es hätte auch im zweiten Jahr in Folge nicht auf dem Lamberg stattfinden können, weil die Bauarbeiten dort immer noch nicht abgeschlossen sind. Die Sportschützen trifft die Kontaktsperre besonders. Sie mussten ihren Trainingsbetrieb komplett einstellen, haben auch keine Möglichkeiten auf Heimtraining. Auch finanzielle Verluste treffen den BSV. So wäre das Schützenhaus für Privatveranstaltungen an jedem Wochenende vermietet gewesen. Durch die ausbleibende Miete wird der Zuschussbedarf für das Vereinsheim nun noch höher.

Ihmerter Maibaum kannnicht geschmückt werden

Der Ihmerter Maibaum kann nicht wie geplant geschmückt werden. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

In Ihmert wird der Stillstand in der Dorfmitte für alle sichtbar. Der Maibaum ist noch kahl und wird es für unbestimmte Zeit bleiben. Das Schmücken mit den Figuren und die Enthüllung des neuen Bildes können wegen der Kontaktsperre nicht am 18. April stattfinden. Ein Ersatztermin soll möglichst frühzeitig gefunden werden, damit der Maibaum als Wahrzeichen des Dorfes nicht schmucklos bleibt. Abgesagt werden musste bereits das Osterfeuer der 2. Kompanie.

Auch die größte Dorfveranstaltung neben dem Schützenfest, Ihmerts Rock im Mai, wird am 1. Mai nicht stattfinden. Die Artillerie als Ausrichter hat sich schweren Herzens für eine Absage entschieden, weil derzeit nicht davon ausgegangen wird, dass dann wieder Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Auch die umfangreichen Vorbereitungen waren bislang nicht möglich. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Artillerie wird Rock im Mai nach 50 Jahren erstmals ausfallen.

Ein großes Fragezeichen steht auch noch über dem für Juni geplanten Tauziehen der 1. Kompanie. „Es sind drei sehr wichtige Veranstaltungen für die Kompanien. Wir können die Absagen nur bedauern, sind die Feste doch für viele Bürger ein fester Termin und nun ein deutlicher Verlust für das Dorf“, sagt Ihmerts BSV-Vorsitzender Michael Hollmann: „Wir alle bedauern die Situation.“ Der Stillstand werde auch Spuren für die Zukunft hinterlassen, so auch finanziell. Da tröste es wenig, dass beim BSV Ihmert erst im kommenden Jahr wieder Schützenfest gefeiert werde.

Im Schützenfest-Kalender wäre am ersten August-Wochenende der BSV Deilinghofen an der Reihe. Auch wenn die Sorgen vor einer Absage immer größer werden, steht eine Entscheidung aktuell noch nicht an. „Wir wollen die erste Frist abwarten, danach weitersehen“, blickt Vorsitzender Klaus Gillmann auf den 20. April. Die Deilinghofer haben bereits ihr Osterfeuer abgesagt, auch sämtliche Kompanieversammlungen und Veranstaltungen im Schützenheim finden nicht statt. „Es entstehen Verluste, aber noch lassen sie sich auffangen“, so Klaus Gillmann. Kritischer werde es, wenn ein komplettes Schützenfest abgesagt werden müsse.

Der BSV Bredenbruch folgt mit seinem Schützenfest Ende August. „Die Planungen laufen schon lange, die Musik ist verpflichtet. Da wir keinen Zeltwirt haben, sind wir aber relativ flexibel“, sagt Vorsitzender Ralf Teitscheid. Das ganze Schützenjahr bereitet ihm große Sorge. Die Jahreshauptversammlung musste abgesagt werden, auch der Frühjahrsputz entfällt. Wie es mit dem Vatertagsbiwak sowie Kickerturnier und Königsball aussehe, sei schwer einzuschätzen. „Die Zeit, in der es richtig losgeht, beginnt erst noch“, befürchtet der Bredenbrucher weitere Einschnitte.

Vereinsheime könnennicht vermietet werden

Auch in Westig ist das Vereinsheim geschlossen, ruhen alle Aktivitäten. Der Tanz in den Mai wurde abgesagt, ob der Königsball Ende Mai gefeiert werden kann, ist noch fraglich. „Wir fahren quasi auf Null runter und versuchen, die Unkosten aufzufangen“, so Oliver Hennemann als Vorsitzender des BSV Westig. „Für unser Schützenfest ist es noch zu früh, das wäre ein Blick in die Glaskugel“, wagt er für das erste September-Wochenende noch keine Prognose.

Wäre für den BSV Frönsberg 2020 ein Schützenfestjahr, hätten die Schützen mit dem Juni-Termin ein Problem. So aber ist das kleinere Kinderschützenfest geplant. „Wenn wir das verschieben müssen, wäre es kein großes Problem“, sagt Werner Fingerhut. Auch in Frönsberg fällt das Osterfeuer aus, die Mai-Feier wird wohl nicht stattfinden. Die Sportschützen müssen auf Training und Wettkampf verzichten. „Wir hoffen alle, dass wir gut und gesund durch die Corona-Krise durchkommen“, spricht Fingerhut wohl für alle Hemeraner Schützen.