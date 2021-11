Ab nächster Woche soll auch in der Impfstelle am Sauerlandpark geimpft werden.

Corona Impfstelle in Hemer soll am Montag starten

Hemer. In der nächsten Woche soll die Impfstelle am Sauerlandpark starten.

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die Impfstelle des DRK am Sauerlandpark. Neben dem Testzentrum wird ab heute ein Zelt aufgebaut, es wird kein Drive-in sein. Möglichst schon am Montag sollen die ersten Impfungen möglich sein. Details auch zu den Online-Anmeldungen sollen am Freitag bekannt gegeben werden. Wegen der steigenden Inzidenzen veröffentlicht der Märkische Kreis nun wieder täglich die Corona-Zahlen. Hemer hat bei der hochgerechneten Inzidenz die 200er Marke überschritten. Drei Neuerkrankungen werden gemeldet, durch Genesene sinkt die Zahl der Infizierten auf 96.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer