Impulsgeber für Weiterentwicklung

Hemer. Die Lungenklinik verabschiedet Dr. Hans-Peter Kemmer als langjährigen Ärztlichen Direktor. Dr. Franz Stanzel tritt die Nachfolge an.

Führungswechsel in der Lungenklinik: Der langjährige Ärztliche Direktor Dr. Hans-Peter Kemmer hat Ende Juni seinen aktiven Dienst beendet. Sein Nachfolger ist Dr. Franz Stanzel.

Über 20 Jahre lang hat Dr. Hans-Peter Kemmer in der Lungenklinik gewirkt. Bereits im Mai 1988 hatte Dr. Kemmer das erste Mal eine Tätigkeit in der Hemeraner Fachklinik aufgenommen. Damals war er vom Universitätsklinikum Aachen für sechs Monate nach Hemer abgeordnet worden, um seine Kenntnisse in der Lungenheilkunde zu vertiefen. Nach Abschluss seiner internistischen Facharztausbildung im UK Aachen wechselte Dr. Kemmer dann im Oktober 1989 in die Lungenklinik, wo er bis April 1991 als Assistenzarzt seine pneumologische Weiterbildung erfolgreich fortführte.

Klinikleitung im Jahr 2004 übernommen

Danach folgten verschiedene berufliche Stationen außerhalb der Lungenklinik, und im Oktober 1999 kehrte er nach Hemer zurück. Er hat zunächst als Oberarzt in der Abteilung Pneumologie gearbeitet und unter anderem mit dem Schwerpunkt Case-Management schon früh sehr viel stärker Querschnittsaufgaben wahrgenommen, die in den Folgejahren eine zunehmende Bedeutung für die gesamte Lungenklinik erlangten. Zudem konnte er während dieser Zeit berufsbegleitend sowohl ein Krankenhausmanagementstudium als auch eine Ausbildung im Qualitäts-/Veränderungsmanagement erfolgreich abschließen.

„Im Dezember 2004 hat Dr. Kemmer dann die Rolle des Ärztlichen Direktors übernommen, in der er mit außerordentlichem Engagement und Erfolg, gemeinsam mit dem Kaufmännischen Direktor Torsten Schulte und der Pflegedirektorin Gudrun Strohdeicher, die operative und strategische Führung der Klinik wahrgenommen hat. An erster Stelle standen für Dr. Kemmer immer die Sicherstellung einer bestmöglichen Patientenversorgung sowie stets der Blick für die Belange aller Mitarbeiter des Hauses. Darüber hinaus wirkte er als wertvoller Impulsgeber bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Gestaltung der Klinik“, teilt die Lungenklinik mit. So habe Dr. Kemmer in den letzten 20 Jahren zahlreiche Organisationsentwicklungsthemen, bauliche Maßnahmen, Themen der Fort- und Weiterbildung, das Qualitäts- und Risikomanagement, sowie die Personalentwicklung mit viel persönlichem Herzblut intensiv weiterentwickelt und mitgestaltet.

Dr. Stanzel ist seit 2008Chefarzt der Pneumologie

Mit den besten Wünschen aller Klinikmitarbeiter und einem großen Dankeschön wurde Dr. Kemmer in seinen neuen Lebensabschnitt verabschiedet. In der Nachfolge hat Dr. Franz Stanzel zum 1. Juli das Amt des Ärztlichen Direktors übernommen. Dr. Stanzel ist seit 2008 Chefarzt der Pneumologie mit dem Schwerpunkt Thorakale Endoskopie und kennt daher das Klinikgeschehen gut.