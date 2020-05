In der „Hexenküche“ wird nicht nur gekocht

Die Corona-Krise stimmt die Menschen nachdenklich und macht sie auch ein Stück weit demütig. Menschen fangen an, ihr Handeln zu hinterfragen. Eine Familie, die vieles überdacht hat, sind Vanessa Hagenhoff mit ihren beiden Kindern Linus (9) und Ruben (5). In Zeiten der Kontaktsperre versucht die 40-jährige Grundschullehrerin so wenig wie möglich das eigene Grundstück zu verlassen, nur einmal die Woche geht es zum Einkaufen. Vieles für den täglichen Bedarf stellen Mutter und Kinder mittlerweile selbst her. Damit begonnen hat das Trio aus dem Ortsteil Ihmerter Bach schon vor der Pandemie. Jetzt aber gab es in den letzten Wochen mehr Zeit, das Selbstversorger-Leben auszubauen.

Immer schon den Drang, vielselbst herzustellen

„Ich wollte immer schon so viel wie möglich selbst herstellen“, sagt Vanessa Hagenhoff, die in ihrer „Hexenküche“ nicht nur Essen sondern auch Kosmetik und Haushaltsprodukte zubereitet. Über einen Blog im Internet wurde sie auf die Möglichkeiten der Eigenproduktion aufmerksam. Die Pädagogin las sich genauer in die Materie ein und fing an, einiges ausprobieren. In den Bereichen Kosmetik und Haushaltsprodukte ist der Ehrgeiz groß. „In Putzmitteln steckt zu viel Chemie, ich dachte mir, das muss auch anders gehen“, so Vanessa Hagenhoff. Heute werden Spülmaschinentabs, Haushaltsreiniger und Handseife ganz ohne Chemiezusätze hergestellt. Die Tabs enthalten unter anderem Waschsoda, Speisesalz und Zitronensäure in Pulverform.

Ähnlich verhält es sich auch bei der Kosmetik. Zu viele Zusatzstoffe und der Gedanke an Tierversuche, sorgten für das Umdenken. Handcreme, Shampoo, Deo, Duschbad und Lipgloss werden nun in der Küche produziert – hauptsächlich für den Eigenbedarf, aber auch zum Verschenken. „Die Produkte kommen gut an“, freut sich Vanessa Hagenhoff über das positive Feedback. Gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt sie dadurch, dass sie vieles selbst herstellt. Ihre Produkte sind nachhaltig. Dadurch, dass Spender, Gläser und Tiegel auffüllbar sind, wird Müll vermieden. Hinzu kommt, dass sie mit ihrer Sammlung an ätherischen Ölen die Duftnoten variieren kann. „Zunächst habe ich die Kosten gescheut“, so Vanessa Hagenhoff, die dann aber feststellte, dass es, wenn man einen Grundstock hat, gar nicht teurer ist als das Gekaufte.

Essenstechnisch wurde im Hause Hagenhoff schon früher viel selbst gemacht. Herkömmliche Tomatensoße oder Gemüsebrühe aus dem Supermarkt kommen schon lange nicht mehr auf den Tisch. Der große Garten mit Gemüse- und Obstanbau bietet genug Möglichkeiten, auf fertige Produkte zu verzichten. „Man wird experimentierfreudig“, sagt Vanessa Hagenhoff.

Warten auf dieHolunderblüten

Löwenzahnblüten werden beispielsweise schnell zu Löwenzahnblütenhonig verarbeitet. Aus dem Waldmeister macht sie Waldmeistersirup. Was momentan noch auf sich warten lässt, sind die Holunderblüten, die ebenfalls zu Sirup werden sollen. „Die Kinder lieben es“, so die Mutter beispielsweise über das selbst gemischte Müsli. Allgemein versucht die Familie, sich bewusster zu ernähren, so wurde Fleisch reduziert. Stattdessen kommen unter anderem Grünkern-Chili und Frikadellen aus Kidneybohnen auf den Tisch. Die Kinder waren zu Beginn überrascht, dass gar kein Fleisch verarbeitet wurde und der Geschmack trotzdem klasse war. Wenn Fleisch auf den Speiseplan steht, wird auf die Qualität geachtet. In Zeiten der Corona-Krise hat die Familie das regionale Angebot schätzen gelernt. So geht es nicht in den Supermarkt, sondern oft auf den Evingser Landmarkt.