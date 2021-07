Vereine In Hemer soll der „Neustart miteinander“ gelingen

Hemer. Die Stadt wirbt für ein neues Förderprogramm der Landesregierung. Veranstaltungen der Vereine werden gefördert.

Fast alle öffentlichen Feiern sind abgesagt, an Neuplanungen trauen sich die Wenigsten, weil die Corona-Entwicklung unvorhersehbar ist. Das Leben soll dennoch in die Dörfer und Vereine zurückkehren, daher hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Pandemie ein Landesprogramm „Neustart miteinander“ aufgelegt. Damit sollen Vereine mit insgesamt 54 Millionen Euro finanziell unterstützt werden, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu festigen und mit neuem Leben zu füllen.

„Die Förderung ist eine willkommene Unterstützung der Vereine durch die Landesregierung, um nach dem Corona-Lockdown wieder Leben in unsere Stadt zu bringen und den Alltag vieler zu bereichern“, so Bürgermeister Schweitzer. Die Stadt wirbt für eine Teilnahme an dem Förderprogramm.

Stärkung des Gemeinwesensin den Dörfern ist das Ziel

Die Förderung wird einmalig an eingetragene Vereine gezahlt, die Ausgaben bei der Durchführung einer öffentlichen und das Gemeinwesen stärkenden Veranstaltung im Jahr 2021 haben. Grundsätzlich werden 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gefördert, wobei maximal 5.000 Euro und minimal 500 Euro nicht über- oder unterschritten werden dürfen.

Zuwendungsfähig sind laut Mitteilung der Stadt alle Ausgaben, die im direkten Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen (z.B. Mieten, Honorare, Strom, Getränke/Essen, Werbung), nicht förderfähig sind Kosten für Anschaffungen zum dauerhaften Nutzen (Mobiliar, Ausstattung) oder Zahlung von Gehältern an Vereinsmitglieder. Die Antragstellung selbst erfolgt ausschließlich online durch die Vereine. Den Antrag und detaillierte Informationen sind auf der Internetseite des Landes zu finden: https://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/neustart-miteinander. Förderanträge sind bis zum 30. November 2021 dort einzureichen.

Die Hemeraner Vereine benötigen zur Antragsstellung vorab eine schriftliche Bestätigung der Stadtverwaltung. Das ausgefüllte Formular kann an Laura Döring (l.doering@hemer.de) gesendet werden.

