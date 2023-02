In Hemer vier Einsätze wegen Hochwasser

Ihmert/Frönsberg. Starke Regenfälle haben im Stadtgebiet Hemer zu hochwasserbedingten Einsätzen der Feuerwehr geführt.

Von vier hochwasserbedingten Einsätzen am Donnerstagnachmittag in den Bereichen Ihmert und Frönsberg berichtet die Feuerwehr.

Unterspülte Straße

In zwei Fällen drohten Gewässer über die Ufer zu treten, was aber letztlich nicht geschah. In einem weiteren Fall sollte die Straße Ispei unterspült worden sein, die Einsatzstelle wurde an den SIH übergeben. Außerdem wurde einlaufendes Wasser in einer Garage an der Ihmerter Mühle gemeldet.

