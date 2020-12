Infiziertenzahl sinkt auf 61

Hemer. Über das Wochenende verzeichnete das Kreisgesundheitsamt für Hemer 12 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl sinkt durch die Genesenen weiter. 61 Hemeraner sind mit Covid-19 infiziert. Gestiegen ist allerdings die Zahl der Kontaktpersonen. 214 befinden sich in häuslicher Quarantäne. Der Inzidenzwert im Kreis liegt bei aktuell 157.

Derzeit werden kreisweit 98 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon 26 intensivmedizinisch. 20 Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 105 Corona-Infektionen, in den Schulen 71 und in den Kindertageseinrichtungen 12. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 39 positiv Getestete.