Informationen des Netzwerk Demenz

Hemer. Das Netzwerk Demenz Hemer informiert, dass der Angehörigen-Gesprächskreis auch im Dezember 2020 und im Januar 2021 ausfallen muss. Ebenso können die Beratungstermine im Alten Amtshaus wegen der Ansteckungsmöglichkeit mit dem Coronavirus bis auf Weiteres aktuell nicht stattfinden. Telefonische Beratungen sowie in begründeten Ausnahmen auch gewünschte Hausbesuche – nach einem Covid-Schnelltest – zu allen Fragen und Problemen rund um das Thema Demenz – sind aber weiterhin jederzeit möglich. Als Gesprächspartnerin steht Gudrun Gille als erste Vorsitzende des Netzwerkes Demenz unter 02372/1575 oder per E-Mail an gille@netzwerk-demenz-hemer.de zunächst für alle Ratsuchenden zur Verfügung.