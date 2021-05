Inge Blask genießt erneut das Vertrauen der Hemeraner SPD

Hemer. Inge Blask ist von der Hemeraner SPD für die Landtagswahl 2022 nominiert worden.

Die Hemeraner SPD nominiert Inge Blask für die Landtagswahl 2022. „Ich bedanke mich von Herzen für das Vertrauen der SPD Hemer, mich erneut für die Landtagswahl zu nominieren“, freut sich Abgeordnete Inge Blask über die Nominierung ihres Ortsvereins für die Landtagswahl im kommenden Jahr.

Inge Blask, die den Wahlkreis Märkischer Kreis II mit den Städten Balve, Hemer, Menden, Neuenrade und Plettenberg in Düsseldorf vertritt, sitzt mit einer kurzen Unterbrechung (2017 bis 2018) seit der Wahl 2012 im nordrhein-westfälischen Landtag. Die inhaltlichen Schwerpunkte der SPD-Abgeordneten, die in Hemer zuhause ist, sind die Umweltpolitik und der Verbraucherschutz sowie die Frauen- und Gleichstellungspolitik. Seit kurzem ist Blask Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Nordrhein-Westfalen. „2022 wird eine weichenstellende Wahl für die Zukunft Nordrhein-Westfalens. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten machen den Wählerinnen und Wählern ein Angebot: Mehr Politik für die Vielen, nicht die Wenigen. Ich möchte die herausfordernde Zeit für unser Bundesland nach der Pandemie mit meiner Erfahrung als Abgeordnete mitgestalten“, kommentiert Blask ihre Entscheidung, erneut für den Landtag kandidieren zu wollen.

