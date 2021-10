Inklusion in Hemer konkret umgesetzt

Hemer. Der LWL-Wohnverbund verabschiedet Sozialarbeiter Werner Saßenbac.h

Der stellvertretende Leiter des LWL-Wohnverbundes Hemer, Werner Saßenbach, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Saßenbach war als Diplom-Sozialarbeiter seit 1982 sowohl in der Hans-Prinzhorn-Klinik als auch im LWL-Wohnverbund tätig. Darüber hinaus war er 2010 Mitbegründer des Gemeindepsychiatrischen Verbundes MK sowie der unabhängigen Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen. „Er hat entscheidend dazu beigetragen, den Inklusionsgedanken, der auch im Leitbild des LWL ganz wichtig ist, konkret umzusetzen“, so die Klinik.

Privat setzte sich der engagierte Sozialarbeiter außerdem zusammen mit Mitstreitern erfolgreich dafür ein, dass die Hugo-Fuchs-Allee in Iserlohn in Bethanienallee umbenannt wurde, da Hugo Fuchs in der NS-Zeit mitverantwortlich für die Zwangssterilisierungen behinderter Menschen war. Der LWL-Wohnverbund Hemer bietet zusammen mit den stationären Krankenhaus-Behandlungsangeboten der LWL-Klinik ein umfassendes Betreuungs- und Versorgungsangebot für Menschen mit psychischen Behinderungen inkl. Suchtkrankheiten an. Saßenbachs Nachfolge tritt Kerstin Ebert an. Die Diplom-Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin arbeitet bereits seit 25 Jahren im Bereich der Behindertenhilfe und seit 2012 im LWL-Wohnverbund Hemer.

