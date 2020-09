Insgesamt 141 Jahre politische Arbeit im Ortsverein

Hemer. Die FDP ehrt langjährige Mitglieder. Einige setzen sich schon seit 20 und 30 Jahren für die Partei in Hemer ein.

Die FDP Hemer ehrte im Rahmen des Liberalen Bürgerstammtischs in der Gaststätte Marjan’s langjährige, verdiente Mitglieder. Ortsvorsitzende Andrea Lipproß erinnerte in ihren Ausführungen an den individuellen Einsatz der sechs Jubilare, welcher die liberale Politik der FDP Hemer sowohl innerhalb als auch außerhalb des Rats der Stadt Hemer maßgeblich geprägt habe. Dieser Einsatz habe sich von der Verantwortung in verschiedenen politischen Funktionen, Mandate auf verschiedenen Ebenen über die Unterstützung bei den Infoständen auf den Hemeraner Herbsttagen sowie im Wahlkampf bis hin zum Plakatieren erstreckt.

Seit 20 Jahren Mitglied sind Dorothea Hoffmann, Ursula Stopsack, Jochen Lipproß sowie Jörg Einsiedel. Jörg Einsiedel war auch vier Jahre Vorsitzender der FDP in Hemer, Jochen Lipproß schon zweimal Bundestagskandidat. Auch zwei Ehrungen für 30 Jahre Mitgliedschaft standen an: Arne Hermann Stopsack und Herbert Schulte. Dabei ist Herbert Schulte schon 1989 in die FDP in Hemer eingetreten und somit 31 Jahre in der Partei, krankheitsbedingt konnte im vergangenen Jahr die Ehrung allerdings nicht erfolgen. Schulte hat sich in all den Jahren vielfältig aktiv eingebracht, zum Beispiel viele Jahre als Vorstandsmitglied und aktuell als FDP-Vertreter im Sportausschuss. Arne Hermann Stopsack trat am 16. August 1990 den Freien Demokraten bei und ist seitdem eines der bekanntesten Gesichter der FDP in Hemer und der Region: Er ist seit 1999 FDP-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Hemer, seit 2009 Mitglied im Westfalenparlament des LWL und seit 2020 auch Kreisvorsitzender der FDP im Märkischen Kreis.

Andrea Lipproß dankte den Jubilaren besonders dafür, dass sie in all den Jahren ehrenamtlich viel Zeit investiert haben und immer noch aktiv dabei sind. Als kleine Aufmerksamkeit bekamen alle einen Kinogutschein für das Apollo-Kino in Altena. Bei der Ehrung, die vor der Kommunalwahl stattfand, freuten sich die Freien Demokraten besonders, auch den damaligen Bürgermeisterkandidaten und zukünftigen BM Christian Schweitzer zu den anwesenden Gästen zu zählen.