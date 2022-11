Intensive Proben für das Adventskonzert in Hemer

Hemer. Musikschüler aus Hemer stimmen am 27. November auf den Advent ein. Auf dieses Programm können sich Besucher freuen.

Die Musikschule der Stadt Hemer veranstaltet am Sonntag, 27. November, ihr traditionelles Adventskonzert in der Kreuzkirche in Landhausen. „Nachdem das Konzert in den vergangenen zwei Jahren leider nicht stattfinden konnte, freuen wir uns umso mehr, dieses Jahr endlich wieder ein Adventskonzert für Groß und Klein veranstalten zu können. In den vergangenen Wochen haben unsere erwachsenen und jugendlichen Schülerinnen und Schüler fleißig geprobt und sich intensiv vorbereitet“, so Musikschulleiter Ralph Schulte. „Wir möchten das Publikum auf die Vorweihnachtszeit einstimmen und unseren Gästen einen stimmungsvollen ersten Advent ermöglichen.“

Neue Ensembles und viele Stilrichtungen

Das Programm wird von Schülerinnen und Schülern der Musikschule gestaltet, die in neu formatierten, aber auch in festen Ensembles auftreten werden. Unter anderem tragen das Ukulelenensemble, ein Cello- und Klavier-Duo, das Saxofonensemble und die „Pop-Voices of Hemer“ zu dem Adventskonzert bei, das nicht nur weihnachtliches Repertoire bereithält. Es wird aus der vollen Bandbreite der verschiedenen Stilrichtungen geschöpft: Neben Leonard Cohens Pop-Ballade „Hallelujah“ können sich Musikbegeisterte auch auf Stücke wie den „Abendsegen“ aus Hänsel und Gretel sowie dem Musical-Klassiker „Can you feel the love tonight“ von Elton John freuen.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Kreuzkirche in Landhausen. Einlass ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten des Fördervereins der Musikschule wird gebeten.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer