Intensivpflege in häuslicher Gemeinschaft

Hemer. IC Home kann neue Appartements für intensivpflegebedürftige Menschen an der Fichtestraße einweihen.

Das spezialisierte Pflegeangebot auch für Schwerkranke ist in der Felsenmeerstadt erweitert worden. Patienten, die auf Intensiv- und/oder Beatmungspflege angewiesen sind, benötigen eine 24-stündige Betreuung, um in einer häuslichen Umgebung leben zu können. Das ermöglicht jetzt die neue Wohngemeinschaft der IC Home Hemer namens „Lebensmut” mit acht Appartements für intensivpflegebedürftigen Menschen aus Hemer und Umgebung.

Nach nur einem Jahr Bauzeit wird die Einrichtung an der Fichtestraße am 30. September mit einem „Tag der offenen Tür” für alle Interessierte zur Besichtigung geöffnet. „Natürlich ist die tägliche Betreuung aller Patienten sowie im speziellen auch die Neueröffnung in diesem Jahr nur unter strengen Corona-Vorgaben möglich. So leisten alle Mitarbeiter der zehn Wohngemeinschaften die Versorgung der Bewohner ausschließlich mit medizinischen Mund-Nasenschutz sowie – abhängig von der Krankheit des Patienten – mit zusätzlicher Schutzkleidung“, teilt Sprecherin Harriet Weiler mit.

Schutzmaßnahmen inder Corona-Pandemie

Der ambulante Intensivpflegedienst IC Home hat an der Fichtestraße eine neue Wohngemeinschaft für intensivpflegebedürftige Menschen eröffnet. Foto: Privat / IKZ Hemer

Der ambulante Intensivpflegedienst IC Home, der an aktuell zehn Standorten in Deutschland chronisch-kranke Patienten in Wohngemeinschaften betreut, hat bereits zu Beginn der Corona-Pandemie umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen, um die Gesundheit der zur Risikogruppe gehörenden Bewohner sicherzustellen. Verwaltungstätigkeiten sind ins Home Office verlegt worden. Vor allem während der akuten Krise im März und April galt ein strenges Besuchsverbot für Angehörige und Betreuer. Alle nicht zwingend notwendigen Therapiemaßnahmen, wie z. B. Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie seien während dieser Zeit vorerst verschoben worden. Die Ausarbeitung von Krisenplänen innerhalb eines neu formierten Krisenteams, eine gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden sowie eine engmaschige Kontrolle aller Hygienevorschriften vervollständigten den Maßnahmenplan, so das Unternehmen

„Der Schutz unserer Bewohner steht für uns immer an erster Stelle. Auch wenn die zusätzlich eingeführten Maßnahmen für unsere Mitarbeiter natürlich einen erhöhten Pflege- und Zeitaufwand bedeuten. Wir sind jedoch alle gewillt, diesen zu leisten und stolz darauf, dass wir in unseren Wohngemeinschaften dadurch bisher all unsere Bewohner vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus bewahren konnten“, so Silke Neumann-Rosenkranz, Geschäftsführerin IC Home Hemer und IC Home 24 GmbH.

Mittlerweile wurden die eingeführten Maßnahmen ein wenig gelockert, um die wichtige Routine des Alltags für die Bewohner wieder aufnehmen zu können und Besucher sowie Therapeuten unter strengen Schutzvorgaben wieder zulassen zu können.

Selbstständigkeit derPatienten fördern

IC Home Hemer und IC Home 24 GmbH unterstützt, pflegt und betreut als ambulanter Intensivpflegedienst pflegebedürftige, chronisch-kranke Menschen ausschließlich in Wohngemeinschaften. Die innovative Wohnform in der Gemeinschaft legt das Hauptaugenmerk auf die Integration der vorhandenen Fähigkeiten in den Alltag, um die größtmögliche Selbstständigkeit der Patienten zu erhalten bzw. zu fördern. Dabei wird mit Ärzten und Therapeuten zusammengearbeitet.