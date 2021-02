Hemeraner Interessensvertretung über das Telefon

Hemer. Die Wahl des Hemeraner Seniorenbeirats wird erneut verschoben. Der Kontakt zu Generation über 60 gestaltet sich in der Krise schwierig.

Eigentlich sollte die Wahl des Seniorenbeirats im März oder April als reine Briefwahl stattfinden. Da sich aber nun die Bedingungen durch die Corona-Krise erneut geändert haben, soll die Wahl parallel zur Bundestagswahl am 26. September als Urnenwahl stattfinden. Am heutigen Dienstag bespricht der Haupt- und Finanzausschuss die neue Wahlordnung und den neuen Zeitplan. Währenddessen ist ein Großteil der Arbeit des amtierenden Seniorenbeirats eingeschränkt. Dabei dürfte eine Interessensvertretung für die Bevölkerung über 60 in diesen Zeiten umso wichtiger sein.

Marita Eckenbach, Vorsitzende des Seniorenbeirats, und ihre Stellvertreterin Ellen De Sanctis wollen unter anderem über Telefon Kontakt zu den Mitgliedern der Generation, die sie vertreten, aufnehmen. Es ist geplant, dass sie montags und donnerstags über eine städtische Nummer erreichbar sind. In den kommenden Wochen soll dies realisiert werden.

Aber auch über andere Kanäle, zum Beispiel in Briefform, hat die Vorsitzende des Seniorenbeirats mitbekommen, was den älteren Mitbürgern unter den Nägeln brennt.

„Viele Leute sitzen einsam zu Hause, und das ist eine ganz schlimme Sache“, erklärt Marita Eckenbach. Sie wünscht sich die Zeit herbei, in der wieder ein Zusammensein möglich ist. „Ich würde leidenschaftlich gerne wieder einen Tanztee machen, das können sie mir glauben“, sagt Marita Eckenbach.

Weiterhin machen sich, so die Vorsitzende des Seniorenbeirates, viele Hemeraner Senioren Sorgen, wie sie zu einer Impfung zum Kreishaus in Lüdenscheid gelangen können. Dies bedeute zwei Mal Umsteigen mit dem Bus und dazu ein Fußweg bis in die Schützenhalle – für über 80-Jährige mit einem Rollator schwer vorstellbar. „Es ist eine Unverschämtheit, was man mit den älteren Leuten macht“, kritisiert Marita Eckenbach die Vorgehensweise des Kreises.

Sitzungen mussten im Lockdown ausfallen

Die Stadt hat, wie berichtet, schon zugesagt, Lösungen für eingeschränkt mobile Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die Fahrt zu einem Impftermin in Lüdenscheid zu suchen. 20 Freiwillige, die Fahrten für über 80-Jährige zur Historischen Schützenhalle in Lüdenscheid übernehmen könnten, haben sich laut Stadt schon gefunden. Die Stadt weist aber auch auf folgenden Punkt hin „Zuvor sollen allerdings im Kreise der Familien, Bekannten und Nachbarn alle Möglichkeiten geprüft werden, damit von diesem Angebot nur im Notfall Gebrauch gemacht werden muss“.

Wenn dennoch alle Versuche misslingen, eigenständig die Fahrt zum Impftermin anzutreten, kann Laura Döring bei der Stadt Hemer (02372/551-195 oder per Email unter l.doering@hemer.de) kontaktiert werden.

Sitzungen des Seniorenbeirats hat es in der Corona-Krise nicht gegeben. Die Möglichkeit einer Videokonferenz wurde bisher nicht genutzt. Dafür hapere es an der Internetverbindung oder den technischen Kenntnissen der Mitglieder, wie es Marita Eckenbach schildert. Allerdings könnte es möglicherweise bald eine Sitzung im Alten Casino geben – dies ermöglicht den nötigen Abstand.

Acht gültige Vorschläge müssen für Wahl vorliegen

Durch die Verschiebung der Wahl des Seniorenrates verschieben sich auch andere mit der Wahl zusammenhängende Termine. Das Einreichen der Wahlunterlagen sowie deren Prüfung findet nun anstatt des Zeitraums von Januar bis März vom 7. Juni bis zum 1. August statt.

Wahlberechtigt sowie wählbar sind nun Bürger der Stadt Hemer, die ab dem 15. August 1961 geboren wurden. Die Wahl zum Seniorenbeirat der Stadt Hemer findet laut Wahlordnung nur statt, wenn mindestens acht gültige entsprechend der Wahlausschreibung des/der Wahlleiters/Wahlleiterin ordnungs-und fristgemäß eingereichte Wahlvorschläge eingehen. Gehen nur sieben gültige Wahlvorschläge ein, werden die Kandidaten ohne eine Wahl in den Seniorenbeirat durch den Rat der Stadt Hemer berufen. Ausgeschlossen sind Mitglieder des Rats der Stadt.