Interkultureller Austausch durch das gemeinsame Musizieren

Hemer. Die Hemeraner Musikschule möchte ein neues internationales Ensemble bilden.

In der Musikschule der Stadt Hemer wird sich demnächst ein neues Ensemble gründen, das sich dem interkulturellen Musizieren verschrieben hat. Seit einigen Jahren wird am Nelkenweg Instrumental- und Vokalunterricht für Geflüchtete angeboten. Die in diesen Kursen erworbenen Kenntnisse können jetzt von den Geflüchteten in einem Ensemble zum gemeinsamen Musizieren eingesetzt werden.

„Um den interkulturellen Austausch zu intensivieren, steht das Ensemble selbstverständlich auch allen anderen Bürgerinnen und Bürgern offen“, lädt Musikschulleiter Matthias Brakel herzlich ein. Es besteht die Möglichkeit der Erarbeitung von Stücken aus aller Welt: Für den Anfang hat der Baglama-Lehrer und Leiter des Ensembles Emre Kalyon mit einem Stück aus Aserbaidschan und einem armenischen Tanz zwei Werke ausgesucht, die aus dem mittleren Osten stammen. Die Baglama ist als Zupfinstrument das am meisten gespielte traditionelle Begleitinstrument der türkischen Barden. Der Schwierigkeitsgrad der einzelnen Stimmen richtet sich nach den instrumentalen Fähigkeiten der Teilnehmer und kann individuell angepasst werden.

Online-Treffen für ein erstes Kennenlernen

Zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Klärung von organisatorischen Fragen wird am Mittwoch, 10. Februar, um 19.30 Uhr ein Online-Treffen angeboten. Weitere Informationen und Zugangsdaten können telefonisch oder per Email (02372/551-741, n.reinecke@hemer.de) e erfragt werden.