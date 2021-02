Inzidenzwert sinkt kreisweit auf 74,3

Hemer. In den letzten 24 Stunden sind beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 50 neue labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. In Hemer gibt es zwei neue bestätigte Fälle. Die aktuelle Zahl der Hemeraner, die mit dem Coronavirus infiziert sind, liegt nun bei 26. Insgesamt haben 769 Hemeraner das Virus überstanden, 47 Kontaktpersonen befinden sich zurzeit noch in Quarantäne, 16 Menschen sind in der Felsenmeerstadt an oder in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Inzidenzwert liegt im Märkischen Kreis nun bei 74,3.