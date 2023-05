Iserlohn übergibt Staffelstab fürs „Stadtradeln“ an Hemer

Am Christophorus-Brunnen fand die symbolische Übergabe des Staffelstabes, der in diesem Fall eine Luftpumpe ist, von Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe an Christian Schweitzer statt. Der Hemeraner Bürgermeister wird die Pumpe im Rahmen der Staffeltour per Rad nach Menden bringen. Vertreter von Politik und Vertreter des ADFC begleiteten die beiden.