Das Team um Sabine Neveling und Gabriele Höven hat eine Sammel- und Ausgabestelle mit Kleidung und Spielzeug für Bedürftige an der Geitbecke eingerichtet.

Hilfe und Ehrenamt „Iserlohner Engel“ haben Bleibe in Hemer gefunden

Hemer/Iserlohn Das Team um Sabine Neveling sammelt Kleidung, Spielzeug und Gebrauchsgegenstände und gibt diese an der Geitbecke 15 an Bedürftige aus.

Bedürftigen und Notleidenden zu helfen, ist das Ziel vom Team um Sabine Neveling. Die Ehrenamtlichen sammeln Kleidung, Spielzeug und andere Alltagsgegenstände und verteilen diese weiter. Vor zwei Jahren hatten sie noch die Kellerräume der ehemaligen Karstadt-Immobilie in Iserlohn als Zwischenlager genutzt. Nun hat die Aktion an der Geitbecke 15 in Hemer ein neues Zuhause gefunden. Bisher ist die Ausgabestelle noch etwas versteckt.

Der Nikolaus und ein grüner Elefant weisen den Weg die Treppe herauf zur Sammelstelle. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Ein Pappschild mit der Aufschrift „Iserlohner Engel lassen Kinderaugen leuchten“ weist auf den Standort der Sammelstelle hin. Folgt man dem Pfeil, geht es eine Holztreppe herauf – vorbei an einem kleinen Weihnachtsbäumchen mit Nikolaus und grünem Elefant – zur Sammelstelle der Iserlohner Aktion. Geöffnet ist diese jeden Tag von 9 bis 12 Uhr und nachmittags nach Bedarf. Kleidungsstücke, Spielzeug und andere Dinge des alltäglichen Bedarfs können dort abgegeben werden. Bedürftige können diese dort abholen.

Notleidenden beim Brand helfen

„Wir wollen sozial schwachen Familien helfen“, nennt Sabine Neveling den Grund für die Aktion. Weiterhin habe die Stadt Iserlohn einen Schlüssel zu den Lagerräumen. So können im Falle eines Brandes die betroffenen Menschen mit dem Nötigsten an Kleidung versorgt werden. Die Aktion will bald auch die Weichen dafür stellen, als gemeinnütziger Verein eingetragen zu werden. Für Fragen steht Sabine Neveling gerne bereit, erreichbar ist sie unter 01781977003.

