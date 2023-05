Jazz-Ensemble um Benny Mokross gastiert in Hemer

Hemer. Das Unternehmen Verfuß und das Kulturbüro der Stadt Hemer laden für den 7. Juni zum Jazz-Abend ein. Das wir geboten.

Herausragende Jazzmusik gibt es direkt vor der Haustür: Möglich macht diese musikalische Qualität der Hemeraner Schlagzeuger Benny Mokross. Er stellt einmal im Jahr, extra für „Jazz bei Verfuß“, ein hochklassiges internationales Jazz-Quartett zusammen, das im Bau-Innovationszentrum einen ganz besonderen Konzertabend gestaltet. Das Kulturbüro der Stadt Hemer und Verfuß laden für Mittwoch, 7. Juni, herzlich ein. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Geplant sind Jazzstandards und Originals aus dem Great Amercican Songbook sowie Eigenkompositionen der Musiker, die an diesem Abend zu Gast sein werden. In der Besetzung Gitarre, Kontrabass, Tenor/Sopransaxofon sowie Drumset interpretieren die vier Künstler jeden Titel auf innovative Art und Weise. Dabei liegt der Fokus auf lebendigem Spiel mit akustischen Instrumenten und viel Interaktion der einzelnen Akteure, heißt es in der Ankündigung. Alle Musiker sind bekannt als gute Solisten und auf ihren Instrumenten ebenso begehrt als Ensemblespieler. Benny Mokross, Ingo Senst und Wim Wollner arbeiten außerdem seit über 25 Jahren als Dozenten an der Glen-Buschmann-Jazzakademie in Dortmund.

Der in Athen geborene Saxofonist Wim Wollner hat in Hilversum Jazz studiert und mit vielen internationalen Musikern zusammengearbeitet. In den Jahren 2000 bis 2005 führte ihn eine Tournee mit der „Original London West End Production“ der „Rocky Horror Show” in rund 1000 Konzerten durch ganz Europa. Außerdem ist er auch als Arrangeur und Komponist tätig. Der Kontrabassist Ingo Senst studierte ebenfalls in Hilversum, war lange Zeit Mitglied von „Wil Saldens Glen Miller Orchestra“ und tourte mit dieser Besetzung europaweit. Seit dem Jahr 2016 ist er fester Bassist in der Band von Götz Alsmann.

Jazz-Gitarren-Legende

Christian Hammer ist eine Jazz-Gitarren-Legende. Er absolvierte Meisterkurse bei Attila Zoller und Kenny Barron. Der Musiker ist außerdem im Grenzbereich zwischen Musik, Theater, Tanz und bildender Kunst unterwegs. In der Gelsenkirchener Galerie „werkstatt“ betreibt er eine Konzertreihe unter dem Titel „Hammer+3“ mit wechselnden Gästen.

Der Schlagzeuger Benny Mokross ist wahrscheinlich vielen Hemeraner Musikfreunden längst bekannt. Der freischaffende Musiker blickt bereits auf über 3000 Konzerte sowie mehr als 60 CD/DVD/Vinyl-Aufnahmen zurück. Als gefragter Sideman spielte er große Konzerte in insgesamt zwölf verschiedenen Ländern zwischen Schottland und Indien.

Tickets für die Veranstaltung „Jazz bei Verfuß“ gibt es zum Preis ab 12 Euro für Erwachsene und ab 6 Euro für Jugendliche über die Webseite des Sauerlandparks, bei adticket.de und im Ticketshop des Sauerlandparks Hemer.

